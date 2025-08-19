La nadadora argentina Agostina Hein hizo historia al consagrarse campeona mundial junior en 400 metros combinados en la ciudad de Otopeni, Rumania.

Además de este hito para el deporte argentino, la nadadora de 17 años rompió el récord sudamericano que tenía su compatriota Georgina Bardach desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Puede interesarte

La oriunda de Zarate hizo un tiempo de 4:34:34, saliendo primera por delante de la británica Amalie Smith con un tiempo de 4:35:49 y la japonesa Shuna Sasaki con 4:38:94. Además, la marca de Bardach la bajó en más de tres segundos.

Esta fue la primera aparición de Hein en un Campeonato Mundial Juvenil de natación y lo hizo de manera formidable, convirtiendose en la segunda argentina en ser campeona juvenil ya que Delfina Pignatello lo había hecho en 2017 en la edición de Indianapolis en Estados Unidos.

Además, Hein venía de ganar ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción en Paraguay, siendo tres de oro, cuatro de plata y una de bronce.