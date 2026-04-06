Después de semanas en el centro de la polémica por su detención en Brasil, Agostina Páez volvió a hablar públicamente y sorprendió al revelar un episodio inesperado que la vinculó, de manera indirecta, con Juan Darthés. La abogada, que estuvo privada de su libertad durante 75 días en Río de Janeiro tras ser acusada de injurias raciales, decidió aclarar versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto encuentro con el actor.

Todo surgió en el marco de una entrevista en Sería Increíble (OLGA), donde fue consultada por los rumores que la conectaban con el actor que se encuentra en Brasi luego de ser condenado por abuso sexual, teniendo en cuenta que su actual abogada también representó a Thelma Fardin en la causa que terminó con la sentencia del actor. La pregunta fue directa: si había existido o no algún tipo de acercamiento entre ellos.

Páez desmintió cualquier contacto directo con el ex protagonista de telenovelas. “Con Darthés directamente no”, aclaró de entrada, marcando una distancia clara respecto de las versiones que hablaban de un encuentro cara a cara. Sin embargo, su relato no terminó ahí.

La joven detalló que sí vivió una situación particular en un bar, en medio del complejo momento judicial que atravesaba en Brasil. Según contó, al salir del baño se encontró con una mujer que la estaba esperando. “Estaba su mujer afuera y me dijo que estaban orando por mí”, recordó, reconstruyendo ese instante que la tomó por sorpresa. De acuerdo a su testimonio, el acercamiento fue breve pero significativo. “Me dijo: ‘Hola, Agostina, te he reconocido. Quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos. Fuerza’”, relató. Fue recién después de ese intercambio que la mujer se presentó formalmente: “Soy la mujer de Juan Darthés”. El episodio, según explicó la propia Páez, no tuvo mayor desarrollo. No hubo contacto con el actor ni una conversación más extensa. “A él no lo vi”, insistió, buscando despejar cualquier duda sobre un posible vínculo personal con Darthés.

La situación cobró relevancia pública cuando la abogada se lo comentó a su entorno más cercano. En particular, fue su propia representante legal quien tomó conocimiento del hecho y, a partir de allí, la información comenzó a circular en los medios. “Probablemente porque yo le cuento a mi abogada y ahí se hace público”, explicó sobre cómo se filtró el episodio.

El contexto en el que se dio este encuentro no es menor. Páez atravesaba uno de los momentos más delicados de su vida, con una causa judicial en su contra en territorio brasileño que incluyó detención, uso de tobillera electrónica y la amenaza concreta de cumplir una condena en una cárcel extranjera. “Se me helaba la sangre”, llegó a confesar sobre aquellos días de incertidumbre.

Tras recuperar la libertad y regresar a la Argentina, la abogada busca reencauzar su vida personal y profesional. En ese camino, el episodio con la esposa de Darthés aparece como una anécdota inesperada dentro de un contexto mucho más amplio, marcado por la exposición mediática, la presión judicial y un proceso personal que, según sus propias palabras, todavía está atravesando.

En paralelo, la figura de Darthés sigue generando repercusiones en la opinión pública. El actor fue condenado a seis años de prisión en Brasil por abuso sexual, en una causa iniciada por Thelma Fardin, y actualmente cumple un régimen semiabierto. Este esquema le permite desarrollar actividades durante el día, aunque debe cumplir con determinadas condiciones mientras se resuelven instancias judiciales pendientes.

En ese marco, trascendió que el actor profundizó su vínculo con la religión durante los últimos años, participando activamente en espacios vinculados a la fe. Justamente ese aspecto aparece reflejado en el relato de Páez, quien interpretó el mensaje recibido como un gesto de apoyo espiritual en medio de su situación.