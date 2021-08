Agosto, ¿el mes de las segundas dosis?: cuántas se aplicaron en Gualeguaychú

“Agosto será el mes de las segundas dosis", aseveró por primera vez el 27 de julio la Ministra de Salud Carla Vizzotti. Luego, la frase fue reiterada en más de una oportunidad por la funcionaria e incluso por el presidente Alberto Fernández.

La directiva hacia las provincias fue clara, ya no enfocarse tanto en seguir engrosando la población vacunada con una dosis sino priorizar que se completen los esquemas. ¿Fue así en Gualeguaychú? Veamos los números.

En la ciudad, habían sido aplicadas hasta julio 51.654 primeras dosis y 12.912 segundas, mientras que en agosto por primera vez fueron más los esquemas que se completaron que las nuevas personas alcanzadas con su primera inoculación, ya que se aplicaron 5884 primeras dosis y 7553 segundas.

Es decir, que con respecto a agosto, se avanzó un 11% en esquemas iniciados y un 58% en cuanto a los que se completaron. “Esto marca que se avanzó claramente, incluso a nivel departamental el porcentaje de lo que se aplicó en agosto comparado a lo anterior trepa al 62%”, marcó el Coordinador Departamental de Salud Hugo Giménez.

De esta manera, los vecinos que ya cuentan con el esquema completo son 20.465 en la ciudad, y ascienden a 28.346 en todo el departamento, lo que representa más del 30% de la población.

Desglosando los datos que obtuvo ElDía, en agosto se aplicaron en la ciudad 2575 segundas dosis de AstraZeneca, 1800 de Sinopharm y apenas 773 del segundo componente de Sputnik, por lo cual fue implementada la combinación de vacunas y se inocularon 2405 dosis de Moderna.

Claramente se observa que el gran inconveniente para avanzar aun a más velocidad es el segundo componente de la vacuna rusa, teniendo en cuenta además que son unos 14.262 los gualeguaychuenses que recibieron la primera dosis de Sputnik que todavía aguardan completar su esquema con el segundo componente ruso o con Moderna.

Al respecto, Giménez contó que “se espera que este domingo ingresen Sputnik a la provincia, pero aún no sabemos qué cantidad llegarán el martes a Gualeguaychú”, y añadió que también arribarán dosis de Moderna y de Sinopharm.

¿Y ahora, que se viene? El funcionario aseguró que “en septiembre la idea será continuar con segundas dosis, y posiblemente se avance más fuerte porque ya cada vez hay menos personas para vacunar con la primera”, explicó.

Con este nivel de vacunación, ¿se evita el impacto de la cepa delta?

Las 20.465 personas con el esquema completo en la ciudad, o las 28.346 en todo el departamento, ¿conforman una barrera contra la nueva cepa que preocupa al mundo? Para el médico e integrante del Coes local Federico Gini Cambaceres no es suficiente.

“Países que tenían una alta tasa de inmunización como Israel o Inglaterra que tenían un 60% de su población con dos dosis tuvieron un aumento por 4 o por 5 de los casos, Israel ahora está con 10.000 por día, que sería como que Argentina tuviera 50.000 por día”, explicó a ElDía.

Además, aclaró que “tener dos dosis hace que el caso sea leve, se afectan menos, se internan menos y se mueren menos, tenés un escenario en donde se disparan los contagios pero no las hospitalizaciones”.

vacunatorio

“Nosotros estamos en este momento como estaba España o Estados Unidos cuándo ingresó la variante Delta, allí se dispararon los contagios pero no las internaciones ni muertes”, comparó el especialista.

“Por el R del virus (2,5), cuando esto empezó se necesitaba un 60% de inmunizados para cortar con la transmisión, en este momento ese porcentaje está en un 90% para que no se desparrame el virus”, afirmó Gini Cambaceres.

Adelantó que “cuándo la cepa representa el 1% de los casos totales, tarda 5 semanas en representar el 20%, y 10 semanas en que ocupe el 80%”, y marcó que “eso fue lo que pasó en países similares a como está hoy argentina, e impacta a los que no están vacunados, que son los que se internan y mueren, por eso se habla de la pandemia de los no vacunados”, al mismo tiempo que aclaró que aún Argentina no ha llegado a ese 1%, y que Entre Ríos todavía no ha registrado ningún caso por cepa Delta.

Finalmente, el médico postuló que “no vamos a poder parar esta variante pero si retrasarla manteniendo las medidas que se tomaron”, y que lo ideal sería “que cuando llegue ya estén vacunados todos los mayores de 50 años y los menores con factores de riesgo”.