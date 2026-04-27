Un viaje de rutina hacia la provincia de Entre Ríos se vio violentamente interrumpido este sábado. Un colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en el cruce de la avenida de Circunvalación y la calle Mendoza, causando pánico entre los viajeros y dejando como saldo a dos personas heridas.

El incidente se registró alrededor de las 19:40 horas. Fue en ese momento cuando personal de la Guardia Provincial (Unidad Operativa Regional 3) interceptó la marcha del ómnibus, perteneciente a la empresa Flecha Bus, para asistir inmediatamente a los ocupantes.

De acuerdo con el relato brindado por el conductor del rodado a los agentes de seguridad, el ataque vandálico ocurrió unos 500 metros antes de llegar al punto de control, mientras la unidad circulaba en sentido norte-sur.

Asistencia a las víctimas y operativo policial

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron identificadas como dos mujeres domiciliadas en la ciudad de Paraná, quienes viajaban a bordo de la unidad afectada. Las pasajeras sufrieron heridas de diversa consideración, ocasionadas de forma directa por el impacto de los proyectiles y por el violento estallido y desprendimiento de los cristales de las ventanillas.

Frente a la gravedad de la situación, los efectivos presentes dieron aviso de inmediato a la central de emergencias 911 y solicitaron la intervención de una ambulancia del 107 para garantizar que las afectadas recibieran la atención médica correspondiente.

Finalmente, fuentes oficiales indicaron que el hecho fue derivado a la Subcomisaría 2.ª por razones de jurisdicción territorial, dependencia donde actualmente se llevan adelante las actuaciones de rigor bajo la carátula de “lesiones”.

Con Información de LT10 y Microsargentinos.