Agredieron a un periodista durante la marcha del "12-O" en Concordia

“Expreso mi absoluto repudio a estas agresiones que han venido siendo una constante desde que un sector minoritario, pero intenso, decidió hace unos meses salir a esmerilar el poder del Gobierno nacional, elegido por las urnas. El foco de estos ataques han sido dirigentes del oficialismo y también la prensa que no forma parte de grupos concentrados. Parece que no tienen límites y que no responden a los márgenes de la democracia, del estado de derecho y del respeto por el otro”, sentenció El diputado provincial Néstor Loggio.

Además, envió su solidaridad al trabajador de prensa agredido, al medio donde trabaja y a toda la comunidad periodística que resultó también sacudida por este acontecimiento.