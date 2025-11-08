Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 64 años fue detenido luego de agredir a una funcionaria policial que cumplía servicio adicional en un local bailable de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando personal de Comisaría Primera acudió al lugar tras un llamado del Comando Radioeléctrico. Al llegar, los efectivos constataron que el agresor había sido reducido, mientras que la agente, de 27 años, presentaba una lesión en la zona del mentón.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue aprehendido y quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Además, intervino personal de Tránsito Municipal, que labró el acta correspondiente y retuvo el vehículo que conducía el implicado. El test de alcoholemia arrojó 1,31 gramos de alcohol en sangre, motivo por el cual también se le retuvo la licencia de conducir.