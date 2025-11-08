En la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento de control de alcoholemia llevado a cabo por agentes de Tránsito Municipal en la intersección de calles Borques y Bolívar.

Durante el operativo, un hombre que circulaba a bordo de un automóvil Renault Clio fue detenido para realizarle el test correspondiente. La prueba arrojó 2.0 g/l de alcohol en sangre, un nivel que supera ampliamente los márgenes permitidos para conducir.

Tras confirmarse el resultado, los inspectores municipales iniciaron el procedimiento de rigor para fajar el rodado, momento en el cual el conductor comenzó a mostrarse hostil. Según se informó, profirió insultos y empujó al personal interviniente, dificultando la correcta continuidad del operativo.

Debido a su comportamiento, efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron a su aprehensión por resistencia a la autoridad, trasladándolo para su correcta identificación y actuación judicial.

En el lugar se labraron las actuaciones de rigor, tomándose intervención desde la Unidad Fiscal en turno, que continuará con las diligencias correspondientes.