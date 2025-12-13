En el día de la fecha, personal de Comisaría Tercera intervino en un hecho caratulado como Desobediencia Judicial, ocurrido en inmediaciones de calle Juan B. Justo, entre Victoria y 1° de Mayo.



Siendo aproximadamente las 08:00 horas, se recibió un requerimiento a través del sistema Botón Anti Pánico, activado por una vecina de 27 años, por lo que de manera inmediata se comisionó un móvil policial al lugar.

Al arribar, el personal se entrevistó con la ciudadana, quien manifestó que su ex pareja, un masculino de 32 años de edad, se había presentado en el domicilio y la habría agredido verbalmente. Cabe destacar que el individuo se encontraba aún en el lugar, motivo por el cual fue demorado preventivamente.

Puesta la novedad en conocimiento de la Fiscalía interviniente, se dispuso el traslado del aprehendido a sede policial y el inicio de las actuaciones correspondientes, quedando el mismo a disposición de la Justicia.