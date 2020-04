Agremiados pedirá que se juegue con descensos la temporada 2021

La AFA, ante el brote de coronavirus que mantiene parada la actividad oficial, resolvió en las últimas horas decretar la “finalización de la temporada” suprimiendo los descensos en todas las categorías del fútbol argentino. Pero extendió la medida en Primera hasta la temporada 2020-2021

“En esta temporada nos parece correcto que no haya descensos porque hay partidos que no se jugarán. Pero en la próxima no vemos argumentos para que no haya descensos”, dijo el ex arquero de Independiente y Rosario Central al programa ‘Closs Continental’ (AM 590).

Con la supresión de los retrocesos a la Primera Nacional, la máxima categoría elevará a 28 la cantidad de equipos para el campeonato venidero. “En un torneo de 28 equipos, algunos no jugarían por nada. Eso lo sabemos. Y automáticamente, los clubes no irían a buscar jugadores para reforzarse", explicó.

Rodríguez entiende que la pandemia es “el argumento que utilizarán para sanear los clubes. Pero está claro que muchas instituciones apostarán a utilizar únicamente juveniles”, expresó.

Según el guardavallas, de 30 años, si no hay descensos “la competitividad en la Liga no será la misma. Seguro habrá siete u ocho equipos que no pelearían por absolutamente nada”, contempló.

Rodríguez también se refirió al mentado tema de la extensión de los contratos de los futbolistas a los que, el próximo 30 de junio, se les vencerá los vínculos.

“A partir de junio en adelante no se ha planteado nada aún. Es difícil saber qué pasará con los colegas que quedan en libertad de acción el próximo 30 de junio. No sólo en Primera sino también en la Primera Nacional o en la B Metropolitana, muchos jugadores se quedarán sin trabajo. Calculamos que entre 1.500 futbolistas se pueden quedar sin cobrar”, alertó ‘Ruso’ Rodríguez.

El arquero también comentó la postura que el ‘Ferroviario’ santiagueño tomará con el plantel para abonarles los sueldos de aquí en adelante. “Central Córdoba está al día con nosotros y nos pidieron una colaboración en marzo para hacer una refinanciación en el cobro porque por el coronavirus se ha dificultado mucho el ingreso de dinero. La situación de cada club es diferente”, analizó.

Por último, el arquero que también actuó en la segunda división del fútbol de Japón advirtió que “no hay certezas respecto de cuándo volverá la actividad". "Que no juguemos hasta enero es una posibilidad, pero también puede ser que se reabra la competencia en setiembre. En fin no hay nada concreto” cerró.