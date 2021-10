"No lo entendemos porque las carreras de caballo se realizan sin ningún tipo de inconveniente en el Hipódromo y está bien que así sea, pero ¿Por qué no se pueden hacer jineteadas?. Es algo que no entendemos, dado que se trata de un deporte, una tradición del pueblo que reúne y convoca a familias. Es más el Presidente Municipal, Martín Piaggio, en su momento se comprometió a darnos una mano para que tengamos nuestro propio espacio”, expresó la animadora.

Además, Carro esbozó que “quizás por el tema del cuidado de los caballos alguna protectora de animales pese más que un funcionario, nos cuesta entender porque los equinos no son maltratados”.

Argumentando la postura de los manifestantes, sostuvo que "las jineteadas son un deporte, una industria que mueve a mucha gente y genera diversos trabajos. Es más, en la última jineteada del fin de semana, en concepto del pago de adicionales, a la policía se le abonó la suma de 90.000 pesos”, detalló.

marcha jinetes 2

Por su parte, Carlos Daniel Arias, jinete que ganó en Diamante y en Jesús María, junto a Ricardo Otero, ex jinete, apadrinador, capataz de campo y tropillero, señalaron a ElDía que “no hay maltrato animal alguno como lo quieren hacer ver a los que estamos en esto. El caballo está dos o tres minutos en el palenque y segundos en la monta, Después está suelto con el resto de la tropilla en el campo, comiendo bien y recibiendo ración”.

El Petitorio

"Sobrevivientes de la más extensa de las pestes que han amenazado la humanidad, bregamos del poder público en defensa de nuestras costumbres ancestrales para que sean autorizadas las fiestas populares en espacios abiertos de Gualeguaychú, que arraiguen nuestras poblaciones rurales adhiriendo a normas como la Ley Provincial 10.740 de Promoción de la Cultura Tradicional Entrerriana lo que condice con fiestas similares cercanas, tal la Fiesta del Caballo y los festivales de doma y el coraje tan difundidas como lo son Diamante y Jesus Maria, entre otras.

Sabedores que nuestra patria fue forjada a lomos de caballo y a las puertas del próximo día de la Tradición, vemos con preocupación como esta administración comunal apuesta a mantener la grieta de impedir que gruesos sectores de nuestra población sean marginados y expuestos a ser colonizados por otras culturas foráneas al no poder ingresar al ejido urbano para mantener el preciado acervo cultural que nos ha sido legado por nuestros mayores, lo que perjudica la recaudación de fondos provenientes del turismo y todo lo que rodea a dichos festivales, que bien pueden ser fiscalizados para salvaguardar los elevados propósitos que vuestra administración quiera preservar.

Hacemos mención que nuestra solicitud encuentra apoyo en el art 2° e)/10.740 que dispone “Proteger las expresiones culturales tradicionales entrerrianas fomentando, en su rescate, las expresiones artísticas, usos y costumbres, destrezas ecuestres en todas sus variantes y las actividades hípicas, conciertos, festivales, obras literarias, teatrales, audiovisuales, cine, televisión que difunda los contenidos temáticos alcanzados por la presente” y similares normas nacionales y provenienes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como tampoco el hombre nace educado, también nuestros montados deben amansarse, lo que puede ser un trabajo, al mismo tiempo que un entretenimiento o hasta la cura de males (equinoterapia) como luce en las señeras Instituciones locales como son la Sociedad Rural Gualeguaychú, el Club Hipico Gualeguaychú, el Hipodromo Gualeguaychú, etc todo lo que será ponderado al responder nuestra respetuosa solicitud que antecede. San José de Gualeguaychú, 12 de octubre de 2.021".