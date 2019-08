Agrupaciones tradicionalistas y defensores de las jineteadas marcharán por la ciudad

Ambos comentaron que la marcha que se realiza este sábado 17 en la ciudad se repite en distintos puntos del país, sobresaliendo que la se hará en Buenos Aires, desde Mercedes a Luján, con la participación de gauchos de todos los rincones de la Argentina que “quieren hacer oír su voz de protesta por la media sanción que tiene la ley 14.346 contra el maltrato animal en la cual se maneja la posibilidad de prohibir las jinetadas por un supuesto maltrato al caballo, algo que quienes son habitué a estas costumbres criollas desmienten categóricamente”.

Pedroza dijo que el “caballo que forma parte de una tropilla vive en forma salvaje en el campo y que el tiempo que está en un campo de jinetada no es mucho. Se encuentra en un corral, en la maroma y cuando le toca ir al campo, recién se coloca un bozal y se lo lleva al poste donde estará dos o tres minutos, tiempo en que el ejemplar equino es tranquilizado y luego montado. Un jinete está entre 8 y 15 segundos, acorde a la categoría, montado en el animal, si no es tirado por los corcovos del mismo”. Enfatizó que no hay “maltrato animal con la caballada, y que los festivales convocan a la familia rural y de la ciudad que asisten a festivales de jinetada y folklore”.

Leonardo Rumacho dijo heredó el amor por la “tradición y las costumbres camperas de mis padres, algo que continúa en mis hijos”.

Los dos manifestaron que todos los que quieran “pueden sumarse a una marcha que será pacífica”. Los que lo hagan “pueden hacerlo a caballo, en una moto, auto, camioneta, en lo que sea para defender lo que nuestros mayores nos legaron”.

Una vez culminada la marcha, los tradicionalistas compartirán un festival criollo en un predio ubicado en las afueras de la ciudad. Cabe destacar que Gualeguaychú cuenta con “alrededor de 25 agrupaciones tradicionalistas y unos siete campos de doma”.