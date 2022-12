El corazón marplatense es fuerte, y no sólo lo sabemos por la garra y temple que puso el "Dibu" Martínez en la definición por penales. Tanto durante el encuentro de la Selección como en el post partido, no hubo eventos cardiovasculares en los que haya tenido que intervenir el SAME.

Sin embargo, si hubo otras acciones que debieron llevar adelante los profesionales de la salud durante los 120 minutos de partido, y el tiempo de los penales.

En el Fan Fest, llevado adelante en Las Toscas, hubo unas 120 mil personas. "Estuvo plagado de gente y se hicieron un par de atenciones, pero todas cuestiones menores, sin necesidad de traslado", indicaron autoridades del SAME a Ahora Mar del Plata.

La mayoría de esas intervenciones tuvieron que ver con casos de hipertensión, mareos y algunos dolores. También se debió asistir a un joven alcoholizado en la playa.

"Fueron todas situaciones que se resolvieron en el lugar", aclararon. Trabajaron en el lugar Defensa Civil, SAME municipal, SAME provincial y Cruz Roja. También hubo una carpa sanitaria con rescatistas para atención en el lugar en todo momento y para casos de traslados, que finalmente no fueron necesarios, y dos sectores sanitarios.

Además del SAME, durante el Fan Fest estuvo presente el área de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social estuvo presente con personal ante algún caso de pérdida de niños.

También hubo un refuerzo en la línea costera con Guardavidas y Prefectura Naval con embarcaciones; Policía de la Provincia y la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) también reforzaron su presencia, e inspectores controlaron que no se consuma alcohol.

Desde la comuna, para este partido frente a Países Bajos, se añadió un operativo reforzado para acompañar la caravana por los festejos desde el Paseo Las Toscas hacia el Monumento de Luro y Mitre, con tareas de prevención y persuasión.