El aguinaldo de diciembre de 2026 tiene como fecha de vencimiento el viernes 18 de diciembre para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. La segunda cuota del sueldo anual complementario se calcula sobre la mayor remuneración mensual del segundo semestre.

El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece el vencimiento del pago. Para determinar el importe, corresponde tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto entre julio y diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre de 2026

Por ejemplo, si la mayor remuneración mensual computable del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo completo será de $600.000, antes de los descuentos que correspondan.

Si la persona no trabajó durante todo el semestre, le corresponde un pago proporcional al tiempo trabajado. Para tres meses completos, por ejemplo, el importe será la mitad del aguinaldo que le correspondería por los seis meses.

Como el vencimiento ocurre antes de que termine diciembre, el empleador debe estimar la remuneración de ese mes. Si luego aparece una diferencia respecto del importe calculado, corresponde ajustar la segunda cuota e integrar esa diferencia con el salario de diciembre.

Qué pasa con los cuatro días hábiles

La fecha legal de vencimiento es el 18 de diciembre. El plazo de cuatro días hábiles previsto en el artículo 128 regula el pago de remuneraciones mensuales o quincenales y no establece expresamente una extensión automática del vencimiento del aguinaldo.

Por eso, no corresponde presentar el 24 de diciembre como una nueva fecha límite general garantizada por la ley.

Empleados públicos, jubilados y pensionados

Para el sector público, las fechas deben consultarse en el cronograma que anuncie cada administración. No hay un único calendario que permita afirmar el mismo día de cobro para empleados nacionales, provinciales y municipales.

En el caso de jubilados y pensionados de ANSES, la segunda cuota se liquida junto con los haberes de diciembre, según el calendario correspondiente a cada prestación y terminación del DNI. El cálculo previsional se rige por su normativa específica y no debe confundirse con el salario de un trabajador activo.