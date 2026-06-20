Valentín Aguirre se adueñó de la Pole Position de la fecha 7 del Turismo Carretera en el óvalo de Rafaela, y batió el récord histórico del circuito, con un tiempo de 1,25.673/1000, a bordo del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing que promedió 199,596 kilómetros por hora. Valentín llegó a 5 poles en la categoría y su segunda en Rafaela -también la última que consiguió- allá en 2019. Además, sumó 2 puntos para el campeonato.

El uno y dos fueron para Chevrolet, ya que el campeón defensor, Agustín Canapino fue segundo a 154 milésimas, pero con el Camaro alistado por el Canning Motorsports. Jonatan Castellano completó el top tres, con el Dodge Challenger del Galarza Racing, por arriba de las dos décimas.

Gran rendimiento para los Mercedes Benz del Maquin Parts, con Otto Fritzler cuarto y Diego Azar quinto. Ignacio Faín se ubicó sexto con el Torino del Trotta Racing y séptimo quedó Marco Dianda con el otro Challenger del equipo de Galarza. Se metió octavo Marcos Landa con la misma fórmula que el poleman; noveno fue Nicolás Bonelli con el Mustang de los Hermanos Álvarez, y completó el puesto 10 Christian Ledesma, también con un Camaro del Pradecon.

Terminó la actividad en el Autódromo Ciudad de Rafaela, y este domingo continúa todo con las series y final del TC. Las series se ponen en marcha a partir de las 11 horas, y serán televisadas por El Nueve y Motor Play.

Fuente: ACTC