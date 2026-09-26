Agustín Benedetti es uno de los futbolistas de Juventud Unida con mayor continuidad en este semestre. Su presencia fue clave tanto en la definición del Torneo Apertura como en el arranque del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). A base de entrega y, sobre todo, goles, el delantero se ganó la confianza del entrenador Daniel Waldner y se consolidó como una pieza inamovible en el once titular albiceleste.

El "Tin" es el máximo artillero del Decano en los cuatro partidos disputados en el certamen nacional. Abrió la cuenta en el debut victorioso ante Social Achirense 2-1 y volvió a convertir en el triunfo 2-1 frente a Parque Sur. Además, en la revancha ante Achirense, envió el centro que derivó en el gol en contra del arquero Rubén Carrizo para abrir el marcador en el empate 1 a 1.

Este gran presente ratifica lo hecho en el ámbito local, donde conformó una dupla de ataque letal junto a Agustín Solís para que el Decano volviera a consagrarse campeón liguero tras 12 años de sequía, con seis goles de su autoría.

En la previa al choque de esta tarde ante Parque Sur, Agustín Benedetti dialogó con Ahora ElDía sobre su momento individual, el funcionamiento colectivo y las aspiraciones del equipo.

Crédito: MR Fotografía.

-¿Cómo vivís este momento en lo personal, siendo campeón del Apertura y goleador en el TRFA?

La verdad es que siento una alegría enorme por haber logrado el campeonato. Era algo que buscamos mucho y fuimos construyendo paso a paso; desde la primera fecha nos propusimos ser campeones. Éramos conscientes de que teníamos un plantel competitivo para lograrlo, fuimos decididos en cada partido y, por suerte, se nos dio. En cuanto a mi presente en el Regional, estoy pasando por un muy buen momento, me siento muy bien físicamente y se me están dando los goles, lo cual es una cuota de confianza fundamental en lo personal para seguir creciendo y metiéndole para adelante.

-Por todo lo que mencionás, ¿sentís que estás en tu mejor momento como futbolista?

Sin dudas. Tanto en lo físico como en lo personal y en la confianza que necesita un jugador, estoy pasando por uno de mis mejores momentos. Hay que aprovecharlo y seguir entrenando al 100%, porque estas oportunidades no se dan siempre; es un premio al sacrificio de todos los días.

-¿Qué te pide el DT considerando que podés adaptarte a cualquier posición de ataque?

Lo que me pide Daniel (Waldner) varía según quién sea mi compañero arriba. Cuando juego con Agustín (Solís), él funciona más como referencia fija y yo me muevo con más libertad por afuera, haciendo un trabajo de retroceso. Ahora en estos dos últimos partidos, con Jorge (Rossi) alternamos un poco más y me toca estar más de punta. A mí me gusta jugar de las dos maneras y me adapto sin problemas a lo que pida la jugada, ya sea desbordar, tirar un centro o pisar el área para definir. Las consignas claras del DT son que juegue simple, haga la fácil y esté siempre decidido a cargar el área.

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-Vienen de dos empates en el Regional, ¿qué análisis hacen de esos dos partidos?

Fueron dos partidos muy distintos. En Sauce (Colón) no se podía jugar por el mal estado de la cancha; era un partido de segunda pelota y de mucho roce. Nosotros intentamos salir jugando y eso nos complicó por momentos. Creo que si metíamos el segundo gol tras ponernos en ventaja, la historia hubiese sido otra. Después, el árbitro nos expulsó dos jugadores sin sentido, pero son realidades con las que hay que convivir en esta categoría porque nos van a seguir pasando.

-¿En qué momento están hoy en cuanto a lo futbolístico?

Vemos que el equipo va mejorando partido a partido. Estamos encontrando una dinámica más clara y conociendo los movimientos de los compañeros, ya que arrancamos el torneo casi sin entrenamientos de fútbol todos juntos. Hoy estamos puliendo esos detalles y el crecimiento va a ser continuo. Creo que eso se va a empezar a ver reflejado en los resultados.

-¿Qué esperan para el partido de esta tarde contra Parque Sur?

Vamos a salir a ganar, no hay otra opción, por más que estemos primeros y bien encaminados en la clasificación. Enfrentamos a un rival que juega bien y tiene futbolistas peligrosos, pero nosotros estamos muy sólidos y volvemos a jugar en nuestra cancha, algo que deseábamos mucho, así que no podemos regalar puntos. Tenemos un gran plantel y variantes en el banco que pueden marcar la diferencia. Estamos convencidos de que vamos a dejar los tres puntos acá y asegurar el pase a los playoffs.