La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) hizo oficial el regreso del piloto Agustín Canapino al TC para disputar la próxima competencia en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, lo que le permitirá participar de la posterior Copa de Oro con la que se definirá el título de la temporada.

El bonaerense, de 33 años y actual protagonista en el IndyCar de automovilismo en los Estados Unidos, intervendrá con un Chevrolet del equipo JP, que conduce Gustavo Lema, en la carrera del domingo 20 de agosto en el máximo coliseo porteño, por la décima y última fecha de la etapa regular del calendario del Turismo Carretera.

La formalidad del retorno del arrecifeño a la categoría automovilística en la que fue cuatro veces campeón (2010, 2017, 2018 y 2019) se dará este viernes en una teleconferencia que se desarrollará en el predio de Tecnópolis, a partir de las 13.

Canapino participará a través de una videollamada, mientras que el apuntado Lema, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; y el propietario del equipo que el Titán utiliza en los Estados Unidos, Ricardo Juncos, estarán presentes en el escenario ubicado en la localidad de Villa Martelli.

El piloto arrecifeño volverá a participar de una competencia del TC, requisito indispensable como para intervenir en la denominada Copa de Oro (que comprenderá cinco carreras) que dilucidará al campeón de la temporada 2023.

El inciso 3 del artículo 55 del reglamento de la categoría establece que "ningún piloto podrá participar en las cinco últimas fechas del campeonato si no hubiera competido en fechas anteriores del citado campeonato".

Esta primera carrera del Titán en el TC se dará mientras continúa compitiendo en el certamen de IndyCar, donde el sábado 12 del mes entrante la división de monopostos norteamericana volverá al tradicional autódromo de Indianápolis.

Y luego de su participación en Buenos Aires, Canapino viajará nuevamente a los Estados Unidos para concursar con un Dallara Chevrolet del Juncos Hollinger Racing en la carrera que se celebrará en St. Louis el domingo 27.