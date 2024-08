Gualeguaychú se prepara para uno de los eventos más importantes de su historia deportiva. Después de arduas negociaciones pudo concretar ser anfitrión de una fecha del Ironman 5051.

La modalidad del triatlón que llega a nuestra ciudad comprende la distancia olímpica: 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros, todo bajo la organización de la empresa con sede central en Estados Unidos, que le da un status internacional a la competencia.

La primera edición del Ironman 5051 Gualeguaychú se celebrará el domingo 6 de octubre y espera alrededor de 900 deportistas, entre ellos los mejores exponentes argentinos en el deporte de las pruebas combinadas.

Una de las figuras que confirmó su participación en la carrera es el bonaerense Agustín Leiro, quien competirá dentro de la categoría Élite y se perfilará como unos de los candidatos a ganar la primera edición.

Ahora ElDía se comunicó con el deportista oriundo de la localidad de Ituizangó para conocer el perfil de las figuras que engalanarán el evento.

Agustín Leiro, de 36 años, es un atleta elite que ganó el Ironman 70.3 (1900 metros de natación, 90 kilómetros y 21.1k de pedestrismo) de San Juan en 2022 (además fue el mejor argentino ubicado en el Mundial de la distancia en Las Vegas en 2013), mientras que el año pasado corrió dos Ironman 5051. En Nordelta logró un tercer puesto, mientras que, en los Bosques de Palermo, finalizó segundo.

Leiro tuvo como mejor actuación en el Ironman de San Juan (1ª puesto en 2022) en la modalidad 70.3.

Además, cuenta con once full Ironman (3800, 180 y 42.2) en su haber, de los cuales dos fueron en los Mundiales de Hawái, donde cuenta con su mejor registro en esa distancia (9 horas y 10 minutos).

Fuera de competencias bajo la organización de la empresa estadounidense, Leiro supo ganar el Half de Mar del Plata y el duatlón Hombre de Piedra en Tandil y ahora buscará en Gualeguaychú su primera victoria en un 5051.

En diálogo con este medio, el triatleta bonaerense destacó que la distancia olímpica (la que comprende un Ironman 5150), “es una carrera mucho más explosiva, en la que tenés que estar bien rápido, porque el recorrido al ser más corto no te permite regalar nada”.

Asimismo, no le escapó a su chapa de candidato para quedarse con la primera edición del Ironman 5150 de nuestra ciudad, debido a los buenos resultados que obtuvo en las versiones de Nordelta y los Bosques de Palermo.

“La verdad que con el pasar de los años uno se pone cada vez más exigente con uno mismo. Me pasa mucho que voy a las carreras y proyecto entrar en una determinada posición. Entre los tres o cinco primeros, porque dentro de los Élite nos conocemos mucho”, indicó al respecto y agregó:

Entonces, en consideración a los rivales que te toca, más o menos uno sabe a lo que puede aspirar. Sé que si corro contra ciertos competidores, tengo chances de ganar o posibilidades de pelear por el podio”.

Agustín Leiro se transformó en una triatleta élite hace 13 años, cuando tenía 23. Antes se destacaba en los maratones. Sin embargo, sorprendió al no resaltar al pedestrismo como su disciplina más fuerte. “En la actualidad estoy muy bien en la bici. La verdad que es donde más cómodo me siento, pero creo que estas dos últimas temporadas mejoré bastante en el agua, y eso me ayudó mucho a salir bien posicionado para arrancar el tramo de ciclismo. La corrida es lo que más me cuesta, aunque todavía me defiendo bastante bien”, reconoció.

Leiro, carpintero de profesión, corrió los Half (distancia Ironman 70.3, pero sin la representación de la marca estadounidense,) de Santa Ana y Concordia en Entre Ríos. Sin embargo nunca lo hizo en los Short o Estándar que se disputaban en nuestra ciudad por el Circuito Entrerriano y Campeonato Argentino. “Nunca corrí en Gualeguaychú, es más, nunca fui. Voy a ser debutante en todo sentido el 6 de octubre”, aseguró.

Por último, Leiro le dio un mensaje a los gualeguaychuenses sobre lo que significa un triatlón 5150, desde su experiencia de haber participado en otras ediciones. “Se van a encontrar con una carrera espectacular, la verdad que es un prestigio para ustedes poder tener la firma en su ciudad. Es un evento que está en el calendario mundial y que Ironman vaya a una localidad argentina para organizar una carrera es algo groso. Para aquellos que presencien la prueba la disfrutarán mucho y ni hablar los triatletas.

La palabra del CEO de la firma organizadora

En la semana, Rubén Sciutto, socio gerente de la empresa Event Sport, franquicia de Ironman en Argentina, visitó Gualeguaychú y en dialogó con Ahora El Día, detalló: “Estuvimos con nuestro equipo técnico reunidos con todas las fuerzas vivas de la ciudad y con el Municipio para coordinar las acciones que se llevarán el día de la carrera: seguridad, salud, tránsito, turismo, guardavidas y con todos aquellos voluntarios que van a trabajar junto a nosotros en la coordinación durante el evento”.

Por otra parte, el CEO de la marca se refirió a las impresiones que le dejó Gualeguaychú para ser sede de un evento de jerarquía internacional como lo es un Ironman. “Nos encontramos con mucha predisposición de sus autoridades y con un buen circuito, aunque con cuestiones que mejoraremos con el correr de los días e hilaremos finos en todos los aspectos que hacen a la seguridad de la carrera también”, expresó.

“Nosotros venimos cada 20 días para continuar con la coordinación de los detalles que se necesitan pulir para la competencia”, añadió.

Sobre la importancia que tiene la llegada de una carrera de la marca a Ironman a una ciudad argentina, Rubén Sciutto resaltó: “No significa solo un evento deportivo y turístico, sino un ingreso económico importante en este caso para Gualeguaychú y es un muy beneficioso para la unión entre lo público y lo privado.

Mientras que, en cuanto a la competencia deportiva, destacó que, “es un evento de nivel internacional, con gran participación de deportistas de todos el país y de otras partes del mundo. Habrá un parque de bicicletas de última generación, con más de 900 triatletas que irán por el triunfo”.

En su conclusión, el CEO de Event Sport adelantó que habrá una Copa Entre Ríos para el mejor posicionado entre los competidores de la provincia y anticipó que un 25% de los participantes serán extranjeros.