Gualeguaychú tiene un interesante catálogo de trabajadores audivisuales que se destacan por formar parte de importantes producciones nacionales e internacionales, desde Fernando Mántarás con la película “Muchachos”, pasando por Juan Gonz y sus trabajos junto a Lali Espósito y Oriana Sabatini y terminando con la labor de Nacho García para Acru. Sin embargo, esta cadena de talentos tiene un eslabón más, y no cualquier eslabón: de Gualeguaychú para el mundo está Agustín Puente y sus trabajos con Conociendo a Rusia, Louta y Nathy Peluso.

Puente tiene 35 años y desde que terminó la carrera de Cine en la Facultad de Bellas Artes de La Plata no ha dejado de explorar las diferentes aristas que tiene el séptimo arte. No obstante, los orígenes que delinearon su camino hacia el mundo de la imagen y el sonido se encuentran en Gualeguaychú.

En una entrevista exclusiva con Ahora ElDía, el joven director rememoró su adolescencia en la ciudad y contó que cuando iba al Instituto Pío XII ya hacía pequeños videos con una cámara que tenía.

“Filmábamos videos con amigos en la calle con una camarita que tenía y los editaba, había algo que ya me gustaba. Siempre me gustó todo lo que tenga que ver con los audiovisual y lo multimedia. Después, cuando me mudé para estudiar a La Plata, tenía una banda que se llamaba Sefele y empezamos a hacer videoclips. A partir de ahí le hice un videoclip a otra banda amiga de nombre Garua. El tema se llamaba ‘Agua salada’ y lo filmé en Gualeguaychú. Ahí empecé a explorar ese mundo del videoclip”, relató sobre sus inicios Agustín Puente. En ese vídeo que ya tiene 9 años, se ven escenas grabadas en Ñandubaysal y en el predio del ex Frigorífico.

El mundo del cine es muy amplio y contiene dentro de sí mismo muchas posibilidades, y gran parte de ellas fueron exploradas por el gualeguaychuense. Una vez finalizados sus estudios e instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el realizador comenzó a trabajar en la producción de “fashion films”, es decir, piezas audiovisuales para marcas de moda, oportunidad que le permitió jugar un poco más con lo experimental. Este fue el puntapié para que incursionara en el mundo de la publicidad, ámbito en el que se desempeña hasta el día de hoy.

De lleno en el universo de la música

Cuando internet recién se estaba popularizando y haciendo de alcance masivo, Agustín Puente aprovechaba las nuevas posibilidades de la tecnología y exploraba la herramienta de descarga más utilizada durante los primeros 10 años del siglo XXI: “Ares”.

A partir de esta plataforma, no solo escuchaba música gratuita como todos en esa época, sino que también descargaba videos que le interesaban, entre ellos videoclips. Además, MTV, el canal dedicado enteramente al género, fue un gran educador en esos años donde lo visual cada vez se instalaba con más fuerza.

Además, admitió que de alguna forma inconsciente el hecho de vivir en Gualeguaychú inspiró su tendencia hacia el mundo de la música ya que como el mismo señaló “siempre tuve bandas y todos en los colegios teníamos una batucada. Siempre tuvimos muy cercano eso”.

La primera oportunidad que le llegó de trabajar con un músico reconocido fue con Louta, quien fue el telonero de Taylor Swift el año pasado. Para él, Puente dirigió “Puede Ser”. Luego se sucedieron otros artistas como la cantante chilena Cami, The real chita y Conociendo a Rusia”, entre otros.

En tanto, en 2021 dirigió los videoclips “Delito” y “Mafiosa” para Nathy Peluso, canciones que fueron un éxito en todas las plataformas.

Grasa: 16 videos en tres meses

Desde la primera vez que Puente dirigió para la cantante argentino-española Nathy Peluso se desarrolló entre ambos un vínculo de amistad y mutuo entendimiento. Por lo que cuando se lanzó la “licitación” para hacer el nuevo material visual de la artista, el gualeguaychuense presentó su propuesta.

“Yo había trabajado con ella. Con ‘Delito’, que lo filmamos en Buenos Aires, fue cuando nos conocimos, tuvimos una buena experiencia y siento que nos potenciamos. A partir de ahí hubo otro video seguido, ‘Mafiosa’, que lo filmamos en Madrid, y estuvo buena la comunión. Había otras ideas de trabajar juntos, hasta que me llegó este disco entero, lo escuché y me pareció que está buenísimo. En general, los videoclips, cuando son muy grandes, se licitan. Pero me llegó esto que venía con una bajada de ella, de su director creativo y de Sony. Armé un tratamiento como un brief (documento que describe la pieza que se pide) que te dan y ella decide hacerlo conmigo. Fue un trabajo de como tres meses de edición y producción, pero se filmó en tres días en los que metimos mucho trabajo. Fue un proceso intenso”, expresó Puente.

El director de “Grasa” manifestó que con Nathy Peluso se entienden muy bien y eso facilitó el proceso, además de que por su amistad tenían diálogo constante por WhatsApp y llamadas.

“Este proyecto siento que fue muy intenso por la complejidad de planos secuencias y cámaras, era un laburo muy en conjunto, ella se tenía que sentir segura y es además es una gran performer. La mayoría de los videos son planos secuencias, que es un plano que no tiene corte y que dura todo el tema, la cámara tiene toda una lógica de cómo va recorriendo el espacio. La mayoría de los planos están hechos con una grúa”, especificó sobre cómo fue la producción.

En este sentido, la gran mayoría de los videos transcurren en el mismo set de filmación, muy sencillo, que simula una sala de estar de un hotel, y donde se relata el grueso de los temas del nuevo álbum.

El sueño de grabar en Gualeguaychú

Por temas laborales, Agustín Puente no vuelve a la ciudad tanto como le gustaría, aunque admite que recién “de más de grande” comenzó a visitar más su tierra natal.

“Me gusta Gualeguaychú porque allá están mi familia y mis amigos, es el lugar donde me crié. Me gusta el cambio de ritmo, llevo una vida muy acelerada, muy intensa, y es una ciudad que está buena para bajar un cambio. Me gusta la idea de llegar y el horario de la siesta, ir al parque, caminar, el río. Son lugares que me llevan a la infancia y a la adolescencia. Tengo muy buenos recuerdos de mi vida, que la mitad la viví en Gualeguaychú, fueron años muy buenos. Inevitablemente es un lugar en el que me siento cómodo, tal vez antes era más reticente a volver, iba solo dos veces al año, pero después con la distancia le vas encontrando algo lindo al ir”, destacó con un poco de nostalgia de la buena en la voz.

En este sentido, reveló actualmente escribe un guion inspirado en experiencias de su infancia y su adolescencia, pero que no sabe qué caminos encontrará. Por ahora, sin mucha presión, está desenmarañando el hilos de sus pensamientos en algo que podría convertirse en una obra audiovisual.

“Tengo unos relatos que no sé qué forma les voy a dar pero tiene que ver con ciertas experiencias de mi infancia y adolescencia en Gualeguaychú. Creo que tiene que ver con que de alguna manera me paso cuando vine a vivir a La Plata y a CABA que hay gente que les cuesta mucho la ciudad y a mí me parecía increíble, hay algo de eso que me parece súper interesante, y cuando me metí en eso sentía que ‘Guale’ no me interesaba tanto como inspiración pero, con el paso del tiempo empecé a recordar y a entender cosas que pasaban ahí y, empecé a poder tomarlo como valor y a revisitar esas historias que de a poco voy escribiendo y bocetando. La siesta y ciertos elementos rítmicos, sonoros y audiovisuales de la ciudad me abordan. Al igual que revisitar la cosa del litoral, que leyendo, me gusta leer bastante, y en la literatura te encontrás con ciertos ritmos que tienen que ver con todo el desarrollo de ciudades más cercanas a Gualeguaychú, sus tiempos y el río. Eso me gusta mucho”, concluyó.