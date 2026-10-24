El Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026 completó ayer su sexta jornada, con las pruebas de larga distancia de las categorías Junior y Senior. En el río Gualeguaychú se disputaron cinco finales mundiales, con presencia de los principales exponentes de la disciplina y resultados destacados para los representantes entrerrianos.

Agustín Ratto, de Concepción del Uruguay, terminó cuarto en K1 masculino Senior, mientras que Brunella Pedrotti, de Paraná, obtuvo la medalla de plata en la clasificación panamericana de K1 femenino Junior. La jornada también incluyó las premiaciones de las competencias continentales, cuyos resultados se establecen a partir de las posiciones de los deportistas americanos en las pruebas del Mundial.

El certamen, que reúne a más de 700 palistas de 40 países, tendrá este domingo su última jornada, con cinco pruebas y la ceremonia oficial de clausura, prevista para las 17:30 en la Costanera.

Los entrerrianos, entre los protagonistas

Una de las actuaciones más destacadas del sábado fue la de Agustín Ratto, quien ocupó el cuarto puesto en K1 masculino Senior. El palista de Concepción del Uruguay quedó cerca de las medallas en una de las categorías de mayor exigencia del campeonato, que tuvo como ganador al danés Mads Pedersen, seguido por el sudafricano Ulvard Hart y su compatriota Philip Knudsen.

En la rama femenina Junior, Brunella Pedrotti finalizó octava en la clasificación general de K2, con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 52 segundos. Además, consiguió la medalla de plata panamericana en K1 femenino Junior, detrás de la uruguaya Emilia Milich y por delante de la chilena Francisca Medina.

También compitió Jazmín Schneider, de Concepción del Uruguay, quien terminó en el puesto 12 de la clasificación general de K2 femenino Junior, con un registro de 1 hora, 37 minutos y 27 segundos.

Agustín Ratto en la final de K1 Senior (distancia larga). Crédito: Tipp Fotos.

Los ganadores de las finales mundiales

En K2 femenino Junior, el primer puesto quedó en manos de las danesas Frida Hinge y Karen Andersen. Las húngaras Panka Zatyko y Lotti Jambor finalizaron segundas, mientras que sus compatriotas Eszter Folsz y Lili Lengyel ocuparon el tercer lugar.

En K1 femenino Senior, la australiana Rebecca Mann se quedó con el título, seguida por la checa Katerina Milova y la danesa Pernille Hostrup. En K1 masculino Junior, el italiano Leonardo Candela obtuvo el primer puesto, por delante del sudafricano Keegan Vogt y el húngaro Kevin Budai.

El portugués Ricardo Coelho ganó la final de C1 masculino Senior. El húngaro Mihaly Pluzsik fue segundo y el polaco Mateusz Borgiel completó el podio. En K1 masculino Senior, el danés Mads Pedersen se consagró campeón, con Ulvard Hart y Philip Knudsen en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las danesas Frida Hinge y Karen Andersen terminaron en el agua tras ganar la K1 Junior. Crédito: Tipp Fotos.

Cinco títulos en la clasificación panamericana

Además de las finales mundiales, el sábado se definieron posiciones de la clasificación panamericana en cinco categorías. En K1 femenino Junior, Emilia Milich, de Uruguay, obtuvo el oro; Brunella Pedrotti, de Argentina, la plata, y Francisca Medina, de Chile, el bronce.

En C1 masculino Sub-23, los argentinos Santiago Piedras y Joaquín Gallardo ocuparon los dos primeros puestos, mientras que el uruguayo Esteban Corales terminó tercero. En C1 femenino Sub-23, el podio quedó integrado por las argentinas Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli, primera y segunda, y la chilena Valentina Cornejo, tercera.

La categoría K1 masculino Sub-23 también tuvo un podio con presencia argentina: Julián Salinas se quedó con el primer lugar y Baltazar Itria con el segundo. El uruguayo Jorge Pereira completó las posiciones de privilegio.

Por su parte, en paracanotaje KL3 masculino, Mariano Turner ganó la medalla de oro, seguido por Nicolás Crosta, ambos representantes argentinos. El brasileño Raphael Dos Santos finalizó tercero.

Las premiaciones contaron con la presencia de autoridades de las federaciones Internacional y Panamericana de Canotaje, entre ellas sus presidentes, Thomas Konietzko y Sebastián Gómez, respectivamente. También participaron funcionarios locales.

La última jornada y la ceremonia de clausura

El programa del domingo 25 de octubre comenzará a las 8.30 con C1 femenino Senior. A las 10:05 se disputará K2 femenino Senior y, cinco minutos después, C2 masculino Senior. La actividad continuará a las 12.30 con K2 masculino Junior y concluirá a las 15.15 con K2 masculino Senior.

Entre los entrerrianos, Magui Garro, de Concepción del Uruguay, competirá a las 10.05. A las 10:10 será el turno de Roberto “Tito” Palacios, quien formará dupla con el colonense Claudio Paiva. A las 12.30 correrá Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay, mientras que Agustín Ratto volverá al río a las 15.15 para participar en K2 masculino Senior, luego de su cuarto puesto en la prueba individual.

Una vez finalizadas las competencias y las premiaciones, a las 17.30 se realizará la ceremonia de clausura en la Costanera, con la participación de las delegaciones internacionales.

El campeonato concluirá así una semana de actividad en el río Gualeguaychú, que recibió a deportistas de distintos continentes para la disputa del Mundial Máster, el Panamericano y el Mundial de Canotaje Maratón 2026, en la primera edición de esta competencia mundial que se desarrolla en Argentina y en Sudamérica.