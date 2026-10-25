El río Gualeguaychú fue escenario de la histórica edición del Mundial de Canotaje Maratón 2026 —la primera celebrada en el país y en Sudamérica—, que convocó a más de 40 países y contó con una presencia multitudinaria de público a lo largo de todas las jornadas sobre la costanera.

El broche de oro llegó en la prueba reina de la modalidad: la K2 Senior (ocho vueltas largas, una corta y siete exigentes acarreos), que dio cierre a Gualeguaychú 2026. En esa apasionante definición, los argentinos Agustín Ratto —de Concepción del Uruguay— y Juan Ignacio Cáceres cruzaron la meta en un histórico segundo puesto con un tiempo de 01:58:10.73, desatando la emoción de todo el público local que no paró de alentar y de hacer flamear la bandera argentina.

La medalla dorada y el campeonato mundial quedaron en manos de los daneses Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen (01:58:08.98), en un cierre vibrante donde la diferencia fue mínima. En tanto, la presea de bronce fue para los húngaros Adrián Boros y Tamas Erdelyi (01:58:21.10).

El podio cobra una relevancia aún mayor al dimensionar a los rivales que quedaron relegados: los últimos tetracampeones mundiales, los portugueses Fernando Pimenta y José Ramalho, y el bote del múltiple campeón orbital en K1, Mads Pedersen, quien debió abandonar por una molestia física en plena competencia. Una actuación consagratoria que quedará grabada para siempre en la historia del deporte argentino.

Todas las pruebas y podios de la última jornada

C1 Femenino Senior: 1.ª María Mailliard (Chile) 1:17:56.93, 2.ª Lili Matkovics (Hungría) 1:20:10.01 y 3.ª Liudmyla Babak (Ucrania) 1:20:18.95.

K2 Femenino Senior: 1.ª Tania Álvarez - Tania Fernández (España) 1:55:12.60, 2.ª Panna Csepe - Panna Sinkó (Hungría) 1:55:13.69 y 3.ª Jade Wilson - Georgia Singe (Sudáfrica) 1:56:18.66.

C2 Masculino Senior: 1.º Ricardo Coelho - Rui Lacerda (Portugal), 2.º Manuel Garrido - Jaime Duro (España) y 3.º Mateusz Zuchora - Mateusz Borgiel (Polonia).

K2 Masculino Junior: 1.º Leonardo Candela - Matteo Savella (Italia), 2.º Domonkos Tóth - Dávid Görbe (Hungría) y 3.º Hunor Mayer - Ármin Pálinkás (Hungría).

K2 Masculino Senior: 1.º Valdemar Jorgensen - Jonathan Hansen (Dinamarca) 01:58:08.98, 2.º Agustín Ratto - Juan Cáceres (Argentina) 01:58:10.73 y 3.º Adrián Boros - Tamás Erdélyi (Hungría) 01:58:21.10.