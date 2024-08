Agustín Vernice dio todo en París 2024 y, aunque no se pudo subir al podio, se llevó un meritorio cuarto puesto que le permite embolsar un nuevo diploma olímpico y mejorar el octavo puesto de Tokio 2020.

El bahiense de 29 años, que había finalizado segundo en una de las series de clasificación del K1-1000 detrás del húngaro y campeón defensor Balint Kopasz, también quedó segundo en su serie de semifinales. Fue en busca de una medalla, pero no le alcanzó por poco y compartió el cuarto lugar con el bielorruso Uladzislau Kravets, ambos con una marca de 3:28.10.

De todos modos, se mostró satisfecho por su desempeño y dio cuenta del camino recorrido y del sacrificio para llegar a este momento de su carrera. "Siento un orgullo impresionante. Fue muchísimo el esfuerzo. Hace cuatro meses que no estoy en casa, que no puedo comer un asado con mi familia. Todo es para sacar el máximo acá. Todo para competir contra mi máximo enemigo, que soy yo. Soy muy cruel. Así que este cuarto puesto sabe como una medalla", dijo el palista argentino tras finalizar la prueba.

"Lo di todo. Había dicho que el objetivo era poder ver mi actuación porque la actuación de Tokio todavía no la pude ver. Ahora estoy contento. Me sentí bien en la semifinal, la dominé por completo. Pero lo cierto es que me cuesta mucho cuando hay una prueba con una hora y media de pausa hasta la final. La verdad es que no tenía el mismo power. Ahora voy a poder ver esta final con mis amigos", completó.

La final de París 2024 significaba un desafío mayúsculo para Vernice. Compitió contra las mejores palistas del mundo y algunos de los mejores de la historia. Por ejemplo, Kopasz, campeón olímpico en Tokio y dueño del récord mundial (3:20.64) que obtuvo en la capital japonesa. También Adam Varga, subcampeón en Tokio y Josef Dostal, ganador antes de esta prueba de cuatro medallas olímpicas.

Finalmente, a medalla de oro fue para el checo Dostal (3:24.07) y la de plata y el bronce quedó para los húngaros Varga (3:24.76) y Kopasz (3:25.68). Por su parte, Vernice compitió de igual a igual contra todos ellos, dejó atrás al portugués Fernando Pimenta, quien tiene un impresionante registro de 17 medallas en mundial y dos en Juegos Olímpicos, y se irá de Francia con la dulce sensación de saber que el trabajo realizado dio sus frutos.

Más temprano, en el K1-500 femenino, Brenda Rojas finalizó sexta en su serie de semifinales, se clasificó para la final C y allí obtuvo un cuarto puesto que la colocó vigésima en la clasificación general.