Agustina Córdova fue mamá por primera vez: el particular nombre que eligió

“Gracias a todos los que me acompañaron. En especial a Juan Pablo Sojo, mi obstetra y equipo por toda su humanidad, respeto y apoyo incondicional durante este proceso. A Melina Bronfman (su doula), y también a mi amigo por guiarnos y acompañarnos. Y también a mi amigo por sus mágicas clases de yoga prenatal durante estos nueve meses”, continuó la actriz en el posteo que obtuvo cerca de 25 mil likes.

“Hola maternaje. Abrazo a todas las madres de este mundo. Las entiendo, las siento. Gracias por todos sus mensajes de amor!”, concluyó Agustina Córdova el mensaje que finalizó con el hashtag “Andes del amor”.

Entre los cientos de mensajes que recibió, se destacan el de famosos que trabajaron con ella y celebran su alegría. “Muchas felicidades. Beso gigante Agus”, escribió Nico Vázquez. “Felicidades Agus”, hizo lo propio Mery del Cerro. “Bienvenido Andes. Besos Agus. Arrancó, sin duda, la mejor etapa de tu vida”, consideró Paula Chaves, que también está embarazada, esperando su tercer hijo con Pedro Alfonso. Zaira Nara, que está embarazada y a punto de ser mamá por segunda vez, también sumó su comentario con emoticones de felicidad.

Por qué Andes

En noviembre pasado, la propia Agustina había contado en las redes sociales por qué había elegido llamar Andes a su hijo, y lo hizo a través de un romántico posteo en el cual le habla de su pareja a su bebé. “Andes, este es tu papá y es una de mis personas favoritas en este mundo. Ama el arte y por sobre todo, el arte que encuentra en rincones impensados. Lo vas a ver tomando mate con artesanos, recorriendo provincias, sumando kilómetros de tierra, paisajes, historias y aventuras. También lo vas ver buscando cómo hacer llegar una motosierra a algún artista que la necesita en el medio del monte, la selva, o la puna.

Prestando el oído a algún amigo o desconocido, lo vas a ver haciendo algún fueguito, cocinando rico, rodeado de amigos, escuchando radio nacional, pintando por las noches, sacando fotos, moldeando arcilla, dibujando, embarrado y riendo fuerte, pero creando, ¡siempre creando! Y por sobre todo, lo vas a escuchar horas hablando de Argentina a quien sea, desde un extranjero hasta los vecinos del barrio, con tanta pasión que contagia! Sí, Argentina vibra en sus venas. Por eso te llamas Andes, tu papá ama la cordillera. Y bueno, sí, es verdad, yo también crecí ahí. Aunque sabemos, hijo, que vos elegiste tu nombre, de eso no tenemos duda.

Él me invitó a intencionarte, él me agarró la mano y me invitó a que seas un sueño manifestado. Siento que es el mejor padre que podés tener. Todos los que conocemos a tu papá sabemos lo que decimos, tiene el corazón más grande que vi en mi vida. Es la persona más creativa que conozco y hace que todo siempre sea mágico. No podría describir a tu papá en palabras. No importa tanto eso, entiendo por qué lo elegiste. ¡Qué bendición de padre tenés, hijo! Por más Martín Jorges en este mundo. Te amo”.

ANDES.jpg La tierna imagen que compartió la actriz en su cuenta de Instagram

Martín Bustamante es director de arte y estuvo trabajando en el mundo de la publicidad durante varios años. Vivió un tiempo en Nueva York y Londres, donde estudió escenografía. Además, es dueño y fundador de Facón, una casa de decoración, objetos autóctonos argentinos y vinoteca boutique. Agustina, por su parte, trabaja como modelo y actriz desde hace bastante tiempo. Ha participado en ficciones como Casi Ángeles, Botineras, Los únicos, Amor a mares y Quiero vivir a tu lado, entre otras. Además, es dueña de Universo Diksha, un espacio de meditación y yoga en el que se dictan clases y cursos.

La actriz había decidido hacer público su embarazo cuando estaba transitando su cuarto mes de gestación y explicó que tomó la decisión de no contarlo antes porque quiso vivir "el proceso hacia adentro” para “guardarse” y “protegerse”. “Hace un tiempo que siento que estoy en un pulso hacia adentro, respetando lo que pide el bebé, principalmente sintiéndome. Recién ahora siento abrirlo, pero durante 4 meses rechacé trabajos, escondí mi panza, lo abrí solo con mis seres queridos, sentí mi cuerpo expandirse y contraerse, tuve molestares del primer trimestre, sentí las hormonas revolucionarse…”, escribió en la red social en la que tiene más de 200 mil seguidores cuando compartió la primera imagen de su panza. (Fuente: Infobae)