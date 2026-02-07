En una final vibrante y cargada de dramatismo, El Talar se consagró campeón de la Supercopa de la Liga Nacional Femenina tras vencer a Ferro Carril Oeste por 84 a 80 en doble tiempo suplementario. El encuentro tuvo un cierre inolvidable y contó con una acción determinante de la gualeguaychuense Agustina Marín, que terminó siendo clave para la obtención del título.

El duelo fue parejo desde el inicio, con dos equipos que se disputaron cada posesión como si fuera la última. Ferro intentó imponer su juego colectivo y su intensidad, mientras que El Talar respondió con carácter, solidez defensiva y paciencia para construir sus ataques. La paridad fue una constante durante todo el desarrollo y ninguno logró despegarse en el marcador.

El momento decisivo llegó sobre el final del tiempo regular, cuando Agustina Marín anotó un doble agónico que igualó el partido en 65 y llevó la definición al tiempo suplementario. La exjugadora de Juventud Unida apareció en el instante justo y sostuvo con esa acción las chances de su equipo.

El primer suplementario mantuvo la tensión y el desgaste físico, con errores forzados y aciertos puntuales que dejaron el marcador nuevamente empatado en 72. Ya en el segundo extra, El Talar mostró mayor claridad y templanza en los momentos calientes, supo capitalizar sus oportunidades y terminó inclinando la balanza a su favor para quedarse con la Supercopa.

La gran figura de la final fue Luciana Delabarba, autora de 31 puntos, bien acompañada por Estefaní Fajardo, que aportó un doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes, y por la propia Marín, que cerró su planilla con 13 unidades además del doble decisivo. En Ferro, Florencia Fernández fue la máxima anotadora con 21 puntos, seguida por Julia Fernández (17) y Lucila Sampietro (10).

Con infomarción del sitio web de La Liga Femenina.