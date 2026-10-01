La basquetbolista gualeguaychuense Agustina Marín se consagró campeona de la Liga Femenina de Básquetbol uruguaya con Malvín de Montevideo, institución que sumó su vigesimotercer título histórico.

Las Playeras vencieron a Defensor Sporting por 68 a 52 en el quinto juego de la final, disputado en el estadio Larre Borges, y cerraron la serie 3-2 tras revertir un 1-2 en contra.

A lo largo de la temporada, la escolta surgida de Juventud Unida promedió 12.7 puntos, 3.3 rebotes y 3.4 asistencias por partido.

En diálogo con Ahora ElDía, Marín expresó su alegría por este nuevo logro: “Volví a Malvín después de dos años y qué mejor que coronarlo así. Es un club de buenas personas que se conocen mucho, con un deseo constante de crecer y que trabajan para eso”.

“Fueron muchos meses de preparación y todo dio sus frutos. El nivel del básquet uruguayo va en ascenso de a poco, así que me encantó ser parte de la Liga. Ahora toca descansar unos días para luego sumarme a El Talar de Buenos Aires, donde ya jugué el año pasado”, concluyó.