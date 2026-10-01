Agustina Marín se coronó campeona de la Liga Femenina de Uruguay con Malvín de Montevideo
La basquetbolista gualeguaychuense conquistó el título con el club montevideano, que sumó la 23ª estrella de su historia.
La basquetbolista gualeguaychuense Agustina Marín se consagró campeona de la Liga Femenina de Básquetbol uruguaya con Malvín de Montevideo, institución que sumó su vigesimotercer título histórico.
Las Playeras vencieron a Defensor Sporting por 68 a 52 en el quinto juego de la final, disputado en el estadio Larre Borges, y cerraron la serie 3-2 tras revertir un 1-2 en contra.
A lo largo de la temporada, la escolta surgida de Juventud Unida promedió 12.7 puntos, 3.3 rebotes y 3.4 asistencias por partido.
En diálogo con Ahora ElDía, Marín expresó su alegría por este nuevo logro: “Volví a Malvín después de dos años y qué mejor que coronarlo así. Es un club de buenas personas que se conocen mucho, con un deseo constante de crecer y que trabajan para eso”.
“Fueron muchos meses de preparación y todo dio sus frutos. El nivel del básquet uruguayo va en ascenso de a poco, así que me encantó ser parte de la Liga. Ahora toca descansar unos días para luego sumarme a El Talar de Buenos Aires, donde ya jugué el año pasado”, concluyó.