La joven integrante del Carnaval conversó con ElDía y resaltó que observa dos corrientes que se contraponen fuertemente en el evento carnavalero y el punto de inflexión viene dado por el consumo. “Vivimos en un sistema de consumo, por lo cual siempre se le va a dar espacio a eso: a lo que vende. Cuando yo fui reina me estaba introduciendo en el movimiento feminista y había muchas cosas que desconocía; de hecho no tenía ni la mitad de los conceptos que manejo ahora, entonces opté por la postura: ‘Yo vendo, pero hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo’”.

Agustina Nozzi.jpg

“Ahora empecé a ver con otros ojos el sistema de consumo que trae el Carnaval y por el cual trabajamos todos -aunque a nosotros no nos paguen- porque nosotros lo hacemos por placer. De todos modos, soy consciente que lo que mueve a esta fiesta es el capitalismo”, expresó la ex reina de Marí Marí.

Cambio de paradigma

Con respecto a la elección, “nos dicen: Es un concurso, es parte de la tradición, y me meto en el bolsillo todos los cambios que se proponen”, pero “si no se hacen modificaciones, se van a estancar y se van a quedar metidos en lo arcaico”, alertó.

Asimismo, la joven de Gualeguaychú opinó que “el Carnaval sigue siendo comandado por pensamientos culturales muy viejos; pero estoy segura que es cuestión de tiempo. Además, deben entender que lo que se busca es llegar a un punto medio donde las mujeres podamos mostrar nuestro cuerpo (si así lo queremos) y hacernos las lindas, pero eso no te da derecho a juzgarme”.

“El tema es que se quieran deconstruir y buscar nuevos formato a esto; y lo mismo para las mentes viejas que comandan algunos medios de comunicación”, lanzó Agustina y agregó: “Además, el Carnaval es “exclusividad”, porque ¿qué es lo que se plantea? Se plantea un “gordas afuera”. Entonces, cambiar esas estructuras incluye un carnaval “para todes” y ¡No!, acá nadie quiere renunciar a esas exclusividades, acá hay algo que es para algunos, para los privilegiados”, criticó.

Agustina Nozzi 2.jpg

“El sistema es así y me genera sentimientos muy encontrados. Me enoja no haber podido profundizar el quién nos iba a juzgar. El sistema te atrapa y tenemos que estar calladas porque te lo pintan como un ritual, como una costumbre y si sos entrerriana te tenés que ajustar a ese ritual”, resaltó.

En medio de su cambio de pensamiento y militancia feminista, Agustina opinó que “si te eligen es así. Y después me pregunto ¿Quiénes son los que nos juzgaron? Entonces, en un punto no me perdono no haber indagado porque estábamos en un lugar de inferioridad y no es para todas. Tal vez sea para mujeres que elijan vivirlo de manera más tranquila. Pero insisto: Si no hay personas que quieran cambiar desde adentro, vamos a seguir con las estructuras arcaicas”.