El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, mantiene la cábala intacta en la previa del partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra que se jugará a partir de las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

En este partido el ganador obtendrá el boleto a la ansiada final del Mundial 2026, realizado por primera vez en tres países distintos: Estados Unidos, Canadá y México. El partido definitorio se jugará el domingo 19 de julio desde las 16 de Argentina en el New York/New Jersey Stadium, Estados Unidos.

En sus redes, Tapia palpita el partido de esta tarde con la, hoy habitual, foto con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el mediocampista del equipo, Rodrigo De Paul, además le agregó la frase con mucha emoción describiendo que van por un camino en el cual el conjunto ya tiene experiencia para volver a competir y remarcando la insignia del plantel: "Ahí vamos, una vez más, con la ilusión como estandarte".

Puede interesarte

Además, el titular de la entidad que maneja el fútbol nacional, señaló que en el encuentro de hoy no solo se defiende el título ni la camiseta: "Representando a un país entero"; a su vez señaló la manera en la que se vive y deben estar todos los hinchas: "Más unidos que nunca".

Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca.



¡DALE, ARGENTINA! ¡DALE, SELECCIÓN! 🇦🇷 pic.twitter.com/z8YiRMkEEP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 15, 2026

Por su parte, la Selección argentina se medirá con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y se confirmó que utilizará la camiseta suplente, al igual que lo hizo en los triunfos en Francia 1998 y el inolvidable México 1986 ante ese mismo país.

Puede interesarte

El conjunto nacional triunfó en las dos únicas veces que enfrentó a los ingleses con la indumentaria alternativa, mientras que en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002 jugó con la celeste y blanca y cayó, siendo la primera de ellas envuelta en una gran polémica.

Además, tanto en ambos triunfos como en la actual Copa del Mundo el uniforme alternativo combina el azul con el negro, de diversas maneras, y en los tres certámenes la Selección terminó la fase de grupos de forma invicta.

Fuente: NA