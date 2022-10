El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Gobierno lanzará un programa para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares a 30 cuotas con una tasa de interés que sea la mitad a la actual. "Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, con los fabricantes de electrónicos y las cadenas físicas", reveló. .



El funcionario aseguró que el programa contemplará la venta de televisores de 50, 55 y 58 pulgadas con tecnología 4K “por lo que representa de cara al mundial” y aires acondicionados de bajo consumo “porque queremos generar conciencia sobre el ahorro de energía”. "También vamos con una alta gama de celulares de 30 cuotas fijas con una tasa a la mitad de la vigente", agregó el ministro.

Massa anticipó además que el acuerdo se lanzará seguramente la semana próxima y que lo estarán anunciando Economía con la secretaría de Comercio, junto a empresas y bancos. "Seguramente, no esta semana sino la que viene, (la Secretaría de) Comercio, las empresas, los bancos y nosotros desde el Ministerio de Economía lo vamos a estar poniendo en marcha", indicó.

Presupuesto

Massa también aprovechó para reclamarle a la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que apruebe la norma del oficialismo "u otro, pero que lo voten". El titular de la cartera económica indicó que la falta de aprobación de una ley de gastos e ingresos genera "desbordes fiscales" y en ese sentido, precisó que este año, como se prorrogó el de 2021, se encontró con un déficit primario de 12,4 por ciento por encima de lo que estaba previsto en la hoja de ruta acordada con el FMI. "Soy un convencido de que el Poder Ejecutivo propone un presupuesto, pero el que sanciona es el Congreso", añadió el funcionario, quien se mostró abierto a aceptar cambios "si hay propuestas para hacer".

Por caso, mencionó que mandó por "separada" la idea para desactivar exenciones tributarias que alcanzan a 4,7 puntos del PBI que, según dijo, "van en beneficio a las empresas", y que generalmente se renuevan año a año "casi automáticamente".



En ese sentido, Massa indicó que aspira "a incorporar propuestas de la oposición". Por otro lado, señaló que el potencial respaldo de la oposición a la aprobación del Presupuesto vinculada a que el oficialismo no presente un proyecto para suspender las PASO "es inexistente". "No hay en discusión de reglas en materia electoral", sostuvo Massa al recordar que formalmente en el Congreso no se ha presentado ningún proyecto todavía. No obstante, aclaró que "la discusión es sobre la hoja de ruta de 2023 y tenemos que enfocarnos en eso". "No me parece bien este toma y daca que no estén fundamentados en temas que hagan a la vida cotidiana de la gente", explicó.