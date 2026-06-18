La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que las pericias realizadas sobre el celular del contratista Matías Tabar revelaran una operación comercial de ropa blanca que ahora busca esclarecer la Justicia.

Según detalles del expediente publicados por Infobae, los investigadores detectaron una factura por $8.183.303 en ropa de cama y artículos de blanquería emitida por la firma Rosen The Store a nombre de Gisela Kocsis, una empleada de la administración pública que en junio de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería encabezada por Adorni.

La documentación encontrada llevó al fiscal Gerardo Pollicita a profundizar las averiguaciones para determinar quién fue el verdadero destinatario de la compra y quién abonó efectivamente los productos.

La factura hallada en el teléfono de Tabar tiene fecha del 2 de junio de 2025 y corresponde a una compra superior a los ocho millones de pesos en artículos de blanquería.

Para entonces, Adorni y su familia se encontraban finalizando las refacciones de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la investigación, todavía faltaban varios meses para que el funcionario concretara la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Durante su declaración testimonial, Tabar reconoció que su relación con Adorni excedía las tareas de construcción y que actuaba como intermediario para gestionar distintas compras y contrataciones vinculadas a las propiedades del entonces vocero presidencial, percibiendo una comisión por esa tarea.

Por orden del juez federal Ariel Lijo, la empresa deberá entregar en un plazo de 72 horas toda la documentación relacionada con la operación. Entre los datos requeridos figuran el medio de pago utilizado, la fecha y modalidad de cancelación, la identidad de la persona que efectuó el pago, el domicilio donde se entregaron los productos, quién recibió o retiró la mercadería y cualquier información que permita establecer por cuenta de quién se realizó la compra.

El objetivo es determinar si la factura refleja una adquisición efectivamente realizada por Kocsis o si su nombre fue utilizado para registrar una operación cuyo beneficiario final habría sido otra persona.

El nombre de Kocsis ya había aparecido en la causa contra Adorni



La empleada pública ya figuraba en documentación analizada por los investigadores. Su nombre apareció entre las visitas registradas en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, fecha en la que Adorni mantuvo reuniones vinculadas a operaciones inmobiliarias que también forman parte de la investigación patrimonial.

Los investigadores ahora intentan reconstruir el circuito de pagos, compras y refacciones vinculadas a las propiedades del jefe de Gabinete para establecer si existieron movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.