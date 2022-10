La policía de Entre Ríos detuvo a un joven de 22 años que amenazó a su expareja en Paraná. El hecho se produjo este lunes pasado el medio día cuando el agresor discutió con la madre de su hija por la tenencia de la menor.

Alrededor de las 11.50 horas, personal de Comisaría Tercera fue enviado por la sala 911 a calle Villa Cerrito, en el este de la ciudad, ya que un hombre se encontraba gritando y agrediendo verbalmente a su expareja.

Al llegar, los funcionarios policiales se entrevistaron con la damnificada, una chica de de 22 años, quien les manifestó que por motivos de índoles personales en relación al cuidado y tenencia de su hija menor de edad, el sujeto también de 22 años se mostraba ofuscado y en desacuerdo con ella.

Por esa razón profirió amenazas a la mujer. Textualmente le dijo: “vos no me conoces, te voy a mandar a robar tu casa, ahora me vas a conocer, te ganaste un enemigo”. Por esta razón, el joven de 22 años fue demorado.

En comunicación con la Fiscalía en turno de Género, dispuso el traslado a Alcaldía de Tribunales por el delito de Amenazas en contexto de Violencia de Género.