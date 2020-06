“Todos los entrerrianos saben que desde el inicio de la esta situación el Gobierno provincial ha volcado todos los recursos disponibles, todo su esfuerzo y todo el personal a las tareas de prevención de la circulación del virus. Esa fue la tarea principal, pero no la única. También se asiste a los sectores más vulnerables, se trabaja en reactivar los distintos sectores económicos, se trabaja en sostener el dictado de clases y en todo lo necesario para garantizar, lo más que se pueda, la vida y las actividades de los entrerrianos”, remarcó.

“Las primeras semanas la dirigencia opositora pareció acompañar esta decisión, pero últimamente se los ve más preocupados por ver quien se posiciona más duramente frente al Gobierno provincial, actuando casi con temeridad y planteando liberar actividades que resultan riesgosas, con el único afán de aparecer como la principal referencia opositora”, señaló el legislador gualeguaychuense, quien además es médico.

“A nosotros lógicamente no nos preocupa en absoluto la dinámica interna de la oposición, menos en estos momentos. Pero no podemos permitir que se diga cualquier cosa. Hace cinco meses gobernaba Cambiemos, y fue la gestión del presidente Mauricio Macri la que desfinanció los programas sanitarios, la que disminuyó los fondos para medicamentos y hospitales, la que decidió que el Ministerio de Salud de la Nación no tenía razón de ser. Y en todo ese tiempo Mattiauda, siendo senador por el Departamento Gualeguychú, no dijo nada. Tanto el gobernador Gustavo Bordet como las autoridades de Salud se cansaron de reclamar por esos fondos y al legislador le parecía que estaba todo bien”, remarcó.

“Por eso digo que resulta insólito que estos mismos dirigentes le pretendan decir al gobierno provincial cómo debe actuar, o tengan el tupé de hablar de ‘relatos’ cuando hace meses que dejaron un gobierno que dejó devastado el sistema sanitario. Ahora nos dan consejos sobre cómo actuar los que destrozaron la salud pública”, indicó finalmente Maradey.