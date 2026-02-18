El próximo 25 de febrero se presentará en la ciudad de Gualeguay el estreno de “Ahora Soy Bauti y Merlín”, un documental que explora la realidad de las infancias trans a través de la vida de dos niños entrerrianos y su entorno. La proyección se realizará en el centro cultural Liebre de Marzo, marcando un hito cultural y político para la región.

Dirigido por los gualeyos Max Gálligo y Lautaro González, el mediometraje documenta las semanas previas a la segunda Marcha del Orgullo de Gualeguay (realizada en octubre de 2025) y pone el foco en la importancia de la escucha asertiva, el amor y la contención familiar como bases fundamentales para el crecimiento.

Un mensaje de amor y diversidad

La obra no solo registra los procesos de transición de Merlín Chaparro y Bautista Britos, sino que busca ser una herramienta de transformación social. Según explican sus realizadores, el objetivo es “visibilizar la realidad de las infancias trans y reivindicar la Ley de Identidad de Género“, mostrando que una crianza respetuosa es posible y necesaria.

El documental cuenta con el apoyo de profesionales y la comunidad local, y surge de la necesidad de compartir experiencias que sirvan de guía a otros. En el video y las entrevistas de difusión, las familias destacan que “los límites existen como en cualquier crianza, pero esto va más allá: no es dejar hacer cualquier cosa, es acompañar algo muy profundo”.

Voces en primera persona

El film recoge testimonios clave que reflejan el viaje emocional de los protagonistas y sus madres, Eugenia y Fabiana. Entre las declaraciones que resuenan en el proyecto, se destaca la felicidad de la afirmación identitaria: “Ahora es Merlín Nicolás. Está feliz, y nosotros también”, expresan desde el entorno familiar, subrayando que el cambio de DNI y el reconocimiento social son pasos vitales para el bienestar de los niños.

Sobre el proceso de Bautista, se relata que “fue un camino lento porque queríamos acompañar lo que él iba pidiendo, expresando y necesitando”, poniendo en valor el respeto a los tiempos de cada infancia.

“Por ahí hay gente que está pasando lo mismo y no sabe cómo seguir. Esto puede ayudar”, aseguran las familias, invitando a la comunidad a ver en “Ahora Soy” no solo una película, sino un puente hacia la empatía y la información.

Ficha Técnica

Dirección y Guion: Max Gálligo y Lautaro González

Producción: Max Gálligo

Montaje: Lautaro González

Música: Gastón Matorra, Juana Elizalde

Diseño Gráfico: Ana Guerra

El documental invita a reflexionar sobre la belleza de la diversidad, comparando los cambios de las personas con la luna, que “se transforma constantemente”, y reafirma la lucha por el cupo laboral trans y la protección integral de las infancias.