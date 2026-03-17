En el marco del inicio del juicio por narcotráfico que se desarrolla en Paraná, Leonardo Airaldi, principal imputado en la causa, rompió el silencio este martes por la mañana ante el Tribunal Oral Federal (TOF). Durante la identificación de los imputados, el empresario rural entrerriano se refirió a las graves acusaciones que lo vinculan con un presunto plan para atentar contra la integridad del fiscal de la causa, José Candioti, mediante el uso de sicarios.

La jornada judicial comenzó con la resolución del TOF respecto a los planteos de la defensa de Airaldi, ejercida por la abogada Mariana Barbitta. El tribunal rechazó el pedido de apartamiento de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitado por la Defensa de Airaldi por una supuesta falta de “igualdad de armas”.

Airaldi y su abogada defensora Mariana Barbitta

Asimismo, los magistrados consideraron prematuros y extemporáneos los pedidos de nulidad sobre la causa de Diamante y la remisión a juicio, mientras que la validez de las escuchas telefónicas será evaluada al momento de la sentencia.

Airaldi, de 44 años y apodado “Leo”, brindó detalles sobre su estructura empresarial y su situación financiera. Declaró estar al frente de seis empresas familiares que generan ingresos de aproximadamente 50 millones de pesos anuales. A pesar de administrar estancias de más de 1.000 hectáreas, lotes en Diamante y diversas embarcaciones, el imputado afirmó no poseer bienes a su nombre personal, ya que todos figuran bajo la titularidad de sus sociedades.

Por otro lado, hizo especial énfasis en sus problemas de salud, mencionando operaciones de columna, ojos y diversas afecciones gástricas y alérgicas que complican su estadía en el penal de Ezeiza, donde asegura tener dificultades para acceder a su medicación.

En sus palabras al Tribunal, Airaldi reconoció tener una condena por tenencia de arma de guerra en Santa Fe, que le valió una pena de tres años de prisión condicional.

Hacia el final de su intervención, Airaldi abordó el tema que ha generado mayor conmoción: la supuesta orden de asesinar al fiscal José Ignacio Candioti. Ante el tribunal, el imputado expresó su solidaridad con Candioti y fue categórico al afirmar que “jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”.

La aclaración fue un un gesto que buscó distanciarse de las acusaciones de violencia que le endilgó el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis. Airaldi concluyó su declaración agradeciendo la presencia del fiscal en el recinto.

Candioti en la primera jornada del juicio el 3 de marzo

Airaldi afronta un juicio que unificó dos causas: Diamante y Santa Fe. En ambos casos es acusado de liderar una banda narcotraficante con ramificaciones en ambas provincias dedicada a recibir, acopiar y distribuir cargamentos de cocaína, utilizando propiedades en campos e islas de ambas costas del río Paraná.

La causa de Santa Fe se originó a partir del descubrimiento de un lote de 30 kilos de cocaína en un predio de su propiedad en Puerto Gaboto en 2022. La causa entrerriana deriva de investigaciones sobre Airaldi y otras 14 personas que se remontan a 2019 y se extienden hasta 2024 por narcotráfico mediante logística terrestre y fluvial desde estancias e islas del Paraná, con vínculos con redes de distribución regional.

El presunto jefe narco llegó este martes por la mañana a los Tribunales Federales de calle Urquiza de Paraná en medio de un importante operativo del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladó desde la cárcel de Ezeiza, donde fue recluido después de descubrirse el supuesto plan para matar al fiscal Candioti, que habría estado pergeñando en el penal de Gualeguaychú donde esperaba el juicio.

Además de Airaldi, enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

Fuente: Ahora / 9Litoral