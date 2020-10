Aire libre, autoeventos, Casino y playas: Cómo será la temporada en Gualeguaychú

Incertidumbre es la palabra que atraviesa todo. Es muy complejo tomar decisiones o dar definiciones contundentes cuando todo depende de la situación sanitaria y epidemiológica que va cambiando semana a semana.

De todos modos, en el sector turístico están avanzando en la concreción de protocolos para trabajar en restaurantes, playas y eventos al aire libre.

Las nuevas oficinas del Consejo Mixto de Turismo funcionan en el predio del Corsódromo, justo en el sector del Museo del Carnaval. Allí, José Luis Alfaro recibió a ElDía para conversar sobre la temporada que ya está por comenzar.

En principio, explicó que “todos los protocolos y autorizaciones o prohibiciones van a depender de Nación; nosotros como municipio no podemos tomar medidas que contradigan lo pautado por Nación. De todos modos, estamos poniendo todo el trabajo para que sea la mejor temporada. Estamos para apoyar el trabajo del intendente Martín Piaggio y estamos seguros que vamos a tener la mejor temporada de verano que nos permita este contexto de pandemia”.

Todos los protocolos y autorizaciones o prohibiciones van a depender de Nación

En cuanto al ingreso de turistas de otras provincias, Alfaro adelantó que desde Provincia están desarrollando una App donde serán registrados todos los hoteles y complejos habilitados. El visitante que adquirió un paquete de alojamiento deberá ingresar sus datos, al igual que en la aplicación CuidAr que se utilizó durante toda la pandemia. En esta App también se deberá sumar información sobre sintomatología o temperatura.

Noticia relacionada: A la espera de la apertura del turismo, hoteles y restaurantes ensayan sus protocolos

De esta manera se tendrá un registro de quienes ingresen a Entre Ríos, y a Gualeguaychú en particular. Pero ¿qué pasará con los alojamientos familiares? Hasta el momento, y con este contexto, no se habilitarán casas de familias como alojamiento para evitar cualquier tipo de actividad no controlada.

Autocine, autoeventos y playas

“Todos los eventos masivos están prohibidos”, lanzó Alfaro de manera concreta. Con esta definición quedan en pausa propuestas como los Corsos Populares Matecito, la Fiesta del Pescado y el Vino y el Carnaval del País. De todos modos, Alfaro explicó que se avanzará con protocolos para el Carnaval y se analizará semana a semana la situación sanitaria, pero siempre en consonancia con las decisiones de Nación.

Corsódromo.jpg

Y con este panorama, debieron buscarse alternativas para generar espacios recreativos al aire libre como el autocine en la zona del puerto. También se promueven los espectáculos por streaming o los autoeventos que serán permitidos durante el verano.

En este sentido, el Presidente interino del Consejo Mixto recordó que los boliches seguirán cerrados y los restaurantes y bares podrán utilizar más espacios con sus corralitos al aire libre, para evitar, lo que más se pueda, el uso de mesas en espacios cerrados.

También adelantó que se encararán obras en la zona de la peatonal y calle Morrogh Bernardt donde se colocará nueva iluminación y se harán mejoras que fueron solicitadas por los mismos vecinos.

peatonal.jpg

En cuanto a las playas y termas, se avanzó con un protocolo a nivel nacional, que es analizado para aplicarlo a nivel local. “Veo muy difícil la posibilidad de marcar sectores en la arena, pero vamos a trabajar para que sea un atractivo más. Lo mismo con las termas; vamos a adaptar cada protocolo para que se respete la distancia y no haya aglomeraciones”.

Vuelve el Casino

Se trata de una de las demandas de los trabajadores del sector que se manifestaron en más de una oportunidad para pedir la autorización de una vuelta al trabajo, bajo protocolos apropiados.

Casino1.jpg

Alfaro adelantó a ElDía que “van a volver los Casinos muy pronto. Se van a habilitar las máquinas, pero no el sector de paño”. Se trata de un importante atractivo para el turismo y los vecinos.

Lee también: Protocolos, sectores demarcados e incertidumbre en los clubes ribereños