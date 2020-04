Aislamiento e incertidumbre: cómo afecta la cuarentena en la vida de los clubes de la ciudad

Clubes cerrados, actividades deportivas paralizadas, colegios sin clases y con sus profesores trabajando de manera virtual. Sueldos que pagar, ingresos disminuidos por la falta de actividad. Una realidad sumamente complicada para los dirigentes de los clubes de Gualeguaychú, que atraviesan una situación impensada hace apenas un mes y sin un futuro claro de saber en qué momento se podrá normalizar la situación.

ElDía hizo un relevamiento con dirigentes de siete instituciones deportivas de la ciudad, que coincidieron en el diagnóstico y en el panorama por el que atraviesan sus clubes en estos tiempos de cuarentena y aislamiento.

Hernán Parra, presidente de Neptunia, sostuvo que “hemos tratado de actualizar el funcionamiento del club a los tiempos que corren, parte de la secretaría del club está trabajando en forma remota para dar respuesta a las inquietudes de los socios, al pago de proveedores y otras cuestiones relacionadas con la atención a los socios. En lo que refiere al pago de las cuotas, Neptunia implementó desde hace mucho tiempo el pago bancarizado, con tarjeta de crédito o de débito, estamos tratando de incorporar también otros canales de pago. Esto nos facilita en parte el hecho de poder cobrar la cuota social de la misma forma en que veníamos haciéndolo, hemos tenido algunas bajas de socios, pocos en relación a lo que esperábamos, pero son situaciones atendibles”.

“La gran mayoría de los socios de Neptunia no entiende al club como un servicio, sino como ser parte de una institución, compartir en las buenas y en las malas, los avatares de la institución de la que uno es parte. Hay un mínimo porcentaje que entiende que como el club está cerrado dejó de pagar la cuota social y, si bien podemos estar de acuerdo o no, entendemos cada situación, sobre todo porque se trata de algo excepcional”, sostuvo Parra.

Asimismo, el titular neptuniano indico que “no cobraremos las cuotas deportivas que no están teniendo actividad, más allá que a los profesores hay que pagarles. Pero queremos que no se resienta demasiado el cobro de la cuota social y por eso hemos realizado comunicados a través de las redes del club para que el asociado sepa comprender esta situación”.

Por su parte, Jorge Lonardi, presidente de Juventud Unida, expresó que “el club está cerrado, sin ninguna actividad y hemos tratado de contactarnos con los socios buscando apelar a su solidaridad para poder cobrar la cuota y que no se resienta demasiado la economía del club. Es una situación que para todos es complicada, pero que a los clubes nos afecta en forma directa, tomando en cuenta que al no haber actividades, se torna imposible el hecho de poder mantener la continuidad en el obro de las cuotas sociales y deportivas”.

Lonardi sostuvo que “en el Colegio hemos tenido una buena respuesta de la gente, tuvimos abierto dos días la semana pasada y volveremos a abrir la Secretaría de la Escuela dos días en la semana que viene para poder cobrar las cuotas educativas, que en este caso la respuesta ha sido buena, porque los docentes siguen trabajando desde sus casas. Hemos habilitado el pago electrónico de la cuota del colegio, porque hay muchos cargos que no tenemos cubiertos por el gobierno y esos sueldos los afrontará el club”.

El titular Decano expresó que “hemos podido pagarle al personal del club el mes de marzo con lo que ingresó a la institución de parte del Carnaval, pero de abril en adelante no tenemos certezas". "En lo relacionado al fútbol profesional, el gobierno provincial confirmó que la cuota de marzo se abonará en abril, pero sabemos que no es una situación sencilla mirando para adelante, creemos que el torneo Federal A se dará por terminado, pero son todas suposiciones. Sabemos que desde la Provincia se ha incorporado a los clubes en las prohibiciones de cortes de los servicios y que podemos acceder a algunos beneficios, pero es una situación que seguimos en el día a día, especialmente sabemos que los próximos meses serán muy complicados”.

En la misma sintonía se expresó Simón Ghiglione, presidente de Racing Club, que consultado por ElDia indicó: “la realidad de Racing no escapa a la de las demás instituciones, según me han comentado desde otros clubes. Si bien podemos decir que tenemos una economía ordenada, la misma no cuenta con excedentes que permitan afrontar por mucho tiempo los costos de sostener un cese de las actividades de estas características, ya que Racing se sostiene en lo diario a través de las cuotas que percibe tanto sociales como deportivas y escolares las cuales han mermado considerablemente desde el mes de marzo, teniendo que afrontar los compromisos de los sueldos e impuestos”.

El joven dirigente Académico sostuvo que “desde la institución hemos priorizado el abono de los sueldos del personal que trabaja en el club, a través de un esfuerzo muy grande pero entendiendo la apremiante situación económica que se encuentra atravesando toda la población y dejando en segunda instancia los demás compromisos económicos lo cual a mediano plazo deberemos enfrentar. También estamos a la espera de poder acceder a algunos de los programas establecidos por el gobierno nacional para las pymes y que según se nos ha informado podríamos beneficiarnos, si bien la mayoría estarían destinados a poder sortear aquellos compromisos económicos de los cuales hemos pensado en afrontar a mediano plazo y que hoy nos vemos imposibilitados a afrontar por priorizar el sostenimiento de los sueldos del personal que trabaja en el club”.

Sobre la comunicación con los socios, Ghiglione expresó que “hemos explicado esta situación a los socios a través de las redes sociales y diferentes vías de comunicación a fin de que los mismos sostengan las cuotas que es la única vía de financiar al club y poder afrontar los compromisos antes mencionados. Creemos importante también sostener la comunicación con los socios y los deportistas que asisten por lo que los profesores de las actividades sostienen comunicación por medio de las redes sociales con actividades para mantener las actividades, comprendemos que se dificultará que se retome en lo inmediato y con las consecuentes dificultades que esto acarrea para la actividad deportiva. Esta modalidad se implementa desde la escuela y el colegio pero siguiendo los lineamientos del sistema educativo”.

Finalmente, advirtió que “de no modificarse la situación en breve, donde se pueda al menos de manera adaptada retomar alguna de las actividades, estaremos los clubes afrontando una crisis importante, porque entraremos en un cuello de botella complicado de sobrellevar”.

También Francisco Claret, presidente de Central Entrerriano, se refirió a la situación por la que atraviesa la entidad Rojinegra. “Hemos pagado el mes de marzo completo y estamos en contacto con los entrenadores de las disciplinas deportivas para ver de qué manera encararemos el mes de abril y mayo, donde seguramente tampoco habrá actividad. La cuota social ha mermado mucho en su pago, por estos días hemos ido implementando la bancarización del pago, nos contactamos con los socios para hacerles saber la realidad del club, que no excede a lo que pasa en los otros clubes de la ciudad. Sin actividad es muy difícil poder sobrellevar los costos fijos que tenemos en los clubes”.

Sobre la realidad del colegio José María Bértora, Claret indicó que “hay un porcentaje de cargos que no está reconocido y que el club tiene que hacerse cargo mensualmente, en una cifra que oscila el millón de pesos por mes, entre sueldos y cargas sociales. El pago del arancel educativo también sufrió una merma, aunque como las actividades se realizan de forma virtual, los padres han entendido de la necesidad de abonar los aranceles para poder abonarle a aquellos docentes que no tienen el reconocimiento oficial”.

El dirigente indicó que “la comparsa paralizó sus actividades hasta tanto haya un poco más de claridad sobre el tema, estamos evaluando distintas soluciones a futuro con las muchas disciplinas que se practican en el club, que han tenido muy poca o nula actividad oficial. El básquet de formativas solamente jugó una fecha, el fútbol no comenzó su actividad, lo mismo el rugby y el hockey. Por eso tenemos que ir viendo el día a día y de acuerdo a las medidas que se vayan tomando a nivel nacional, ver de qué manera retomamos la actividad del club”.

Independiente, Tiro Federal y Pescadores en idéntica situación

Gustavo Bettendorff, presidente de Independiente, expresó ante la consulta de ElDia que “es una situación complicada para el club y para la escuela. Cayó mucho la recaudación en lo relacionado con cuota social, cuotas deportivas y lo relacionado con los aranceles del Instituto Luis María Bettendorff. No hemos podido desarrollar el sistema de bancarización del pago de las cuotas, apenas un 30 por ciento de las cuotas se pagan por sistema electrónico, el resto es pago en efectivo y aquí es donde se ha debilitado el pago, aunque confiamos que algunos padres podrán abonar sus aranceles, con algo de atraso pero harán el esfuerzo para abonarlo. Actualmente tenemos más de la mitad de los empleados de la escuela sin el reconocimiento oficial, por lo que hay que afrontar el pago de esos sueldos con recursos propios y la situación es complicada, igualmente creo que nos atraviesa a todos los clubes por igual y se siente un poco más en aquellos que tenemos instituciones educativas”.

Asimismo, Bettendorff expresó que “en lo deportivo tenemos paradas la totalidad de las disciplinas, son casi 10 disciplinas en las que Independiente participa en forma activa en los torneos locales, provinciales y en muchos casos también con presencia nacional, además del gimnasio de pesas y clases de gimnasia que se dan en los salones del club, que están todos parados. En ese caso no se pudo cobrar la cuota deportiva porque en marzo se realizaron pocas actividades, así que también hay un freno en la parte económica por ese lugar”.

Mirando a futuro, el dirigente del Rojo prefirió la cautela, indicando que “por el momento no podemos aventurar nada en cuanto a la normalización de las actividades. Creo que van de la mano lo educativo con lo deportivo, porque son actividades en donde el distanciamiento social que se pide es difícil, así que nos iremos adecuando a estos tiempos. Desde lo educativo se está trabajando en forma virtual en los tres niveles, en lo deportivo, algunas disciplinas han podido desarrollar entrenamientos por medio de canales virtuales, pero es más complicado porque no tienen prevista ninguna competencia”.

Asimismo, José María Peverelli, presidente del Club de Pescadores, sostuvo que “el tema no es fácil, todos estamos haciendo equilibrio entre la paciencia y la incertidumbre. Paciencia porque sabemos que hay que priorizar la salud y es complicado sobrellevar el hecho de quedarse en casa e incertidumbre porque no sabemos cuándo las cosas van a arrancar o se van a normalizar". "Hemos podido afrontar el pago de sueldos de los empleados tanto del club como aquellos cargos que no están reconocidos en el colegio con fondos propios, lo mismo las leyes sociales, para lo cual debemos agradecer el buen resultado económico que ha tenido el Carnaval, sino hubiera sido mucho más complicado”, subrayó.

Peverelli sostuvo que “creo que las medidas que ha tomado el presidente han sido adecuadas, aunque las instituciones tenemos que ir adecuando nuestras realidades a los tiempos que corren. Estos sacrificios obviamente tienen en los clubes la contrapartida de la inactividad deportiva, educativa, la caída de ingresos monetarios en el pago de cuotas sociales y otros aportes que se han debilitado con la falta de actividad”.

En lo relacionado a Pescadores, el dirigente sostuvo que “a nivel educativo, los tres niveles continúan sus actividades de forma virtual, siguiendo los lineamientos que se bajan desde el CGE y con un contacto permanente entre padres, alumnos y docentes. El club ha podido implementar el pago digital de los aranceles del Colegio, así que dentro de todo se puede contar con ese dinero, con excepciones de algunas familias que han hecho saber su realidad y han sido consideradas en todos los casos por el club. Los deportes están totalmente parados, recién se estaba acomodando lo relacionado con la gimnasia deportiva, que ha tenido un importante crecimiento en el último año y el vóley, que también estaba comenzando el año cuando se paró toda la actividad. El gran desafío que tenemos en el vóley es poder defender el título de la Liga Provincial de Mayores, pero no sabemos de qué forma continuará su actividad la Federación Entrerriana, así que estamos a la espera de las resoluciones, entendiendo que no será un tema sencillo porque creemos que el deporte será de las últimas actividades que se normalizarán”.

Celso Bereciartu, dirigente del Tiro Federal, analizó la realidad de la entidad ribereña. “Afortunadamente los socios han entendido la difícil situación que atraviesa el club y no hemos sufrido una merma en la cantidad de socios, han abonado su cuota social y con los ingresos del Carnaval sostendremos los primeros meses pese a tener el club cerrado y todas sus actividades paralizadas. Tenemos casi el 70% de los socios que abonan por sistema digital, lo que facilita las cosas, aunque para nosotros es un problema importante, porque tenemos 14 empleados fijos y en blanco durante el año, los cuales se han ido rotando para no dejar el club vacío, tomando en cuenta que tenemos la guardería náutica, el polígono y todas las instalaciones del club que no se las puede dejar solas”.

También, el veterano dirigente sostuvo que “lo que más nos preocupa es la incertidumbre que hay sobre las actividades deportivas, porque en lo inmediato no visualizamos que se pueda retomar las cosas como venían hasta el comienzo de esta pandemia. Todos los clubes atravesamos por la misma realidad, los que estamos en el Carnaval tuvimos un buen balance económico, pero ahora tenemos la disyuntiva de que no sabemos cuándo podremos empezar a trabajar nuevamente en la comparsa que viene y qué costos habrá que afrontar para pensar en el carnaval del año próximo”.