Aislamiento obligatorio: El Municipio aclara que no puede autorizar excepciones

En Gualeguaychú hay hasta el momento cuatro casos positivos y tres en estudio, a la espera del resultado del testeo realizado a estos pacientes. Y se hizo el seguimiento de estricto aislamiento a 400 vecinos por haber estado en zonas de riego u otros nexos epidemiológicos.

En Gualeguaychú hay hasta el momento cuatro casos positivos y tres en estudio

Según las estimaciones realizadas, sin el funcionamiento del aislamiento con el virus circulando en la ciudad desde el 11 de marzo se hubiera llegado a más de 1700 contagios.

Días atrás, el Presidente de la Nación anunció una nueva etapa del aislamiento y determinó que la potestad de habilitar el funcionamiento de algunas actividades en el marco de la pandemia es sólo del Gobierno nacional.

“El mismo decreto estableció quiénes son las personas que están exceptuadas de este aislamiento, y los distintos ministerios fueron dictando normativas donde la medida se fue flexibilizando para algunas actividades, pero todo en la órbita del gobierno central”, explicó al respecto la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Delfina Herlax.

herlax.jpg

“La administración del aislamiento no queda a criterio de un gobernador, de un ministro y ni de ningún intendente. La incorporación de rubros o sectores a la excepciones es exclusiva potestad del gobierno nacional y es un trabajo que se tiene que dar de acuerdo a las características de cada una de las regiones”, indicó.

La administración del aislamiento no queda a criterio de un gobernador, de un ministro y ni de ningún intendente

“El rol del gobierno local es articular y ponerse el frente de las problemáticas para buscar soluciones colectivas. Tenemos que seguir trabajando enlazando esa gran directriz del Estado nacional y provincial para poder entre todos ganarle al Covid-19 y lograr así resultados satisfactorios en nuestra ciudad”, recomendó Herlax.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Producción, Carlos Silva, remarcó: “En este momento de crisis la comunicación es un factor clave, no se pueden dar mensajes ambiguos que empujen a los vecinos y vecinas a poner en riesgo de salud y por lo tanto la de toda la comunidad. Todos quienes representamos demandas colectiva o pensamos y ejecutamos acciones o medidas que impacten en toda la comunidad debemos ser claros y no desalentar las medidas de prevención dispuestas, han hecho posible que no haya muertos en nuestra ciudad”.

“Es muy importante en este momento no generar falsas expectativas y comunicar con responsabilidad cada nuevo paso que se pueda dar, teniendo en cuenta que la salud pública prima en las decisiones que tomamos, sin dejar de lado las preocupaciones económicas que afectan a todos los y las gualeguaychuenses en este contexto”.