Patronato visitará este lunes 2 de noviembre a las 15 a Atlético de Rafaela, por la fecha 36 de la Zona B de la Primera Nacional, con la posibilidad de asegurar la permanencia. El equipo de Carlos Marcelo Fuentes necesita una victoria le permitirá continuar en la categoría sin importar el resultado de Chacarita y Nueva Chicago.

El Rojinegro y Chicago llegan a la última jornada con 37 puntos, mientras que Chacarita tiene 39. El empate 1 a 1 del Torito ante San Martín de San Juan, en el cierre de la fecha anterior, dejó abierto el desenlace para los tres equipos.

El encuentro se jugará en el estadio Nuevo Monumental, con arbitraje de Luis Lobo Medina, asistido por Facundo Rodríguez y Damián Espinoza. Mauricio Martín será el cuarto árbitro.

Patronato busca cambiar la imagen en Rafaela

El conjunto paranaense llega después de perder ante Agropecuario en el Grella. Fuentes buscará una respuesta futbolística en un partido que definirá la continuidad del equipo en la Primera Nacional.

Para la visita a Rafaela se prevé el regreso de Renzo Reynaga al once inicial en lugar de Hernán Rivero. En la ofensiva, la duda pasa por mantener a Franco Soldano o incluir a Tomás Attis.

En simultáneo, Chacarita recibirá a Nueva Chicago en San Martín, con Sebastián Zunino como árbitro. Ese resultado será decisivo para Patronato si no consigue los tres puntos en territorio santafesino.

Qué necesita Patronato para no descender

Si gana, Patronato se salva en todos los escenarios. Llegará a 40 puntos y dejará por debajo a Chicago o a Chacarita, según lo que ocurra en el duelo entre ambos.

Si empata, asegurará la permanencia únicamente si gana Chacarita. Si también empatan en San Martín, habrá un desempate entre Patronato y Chicago. Si gana el equipo de Mataderos, descenderá el Rojinegro.

Si pierde, solo podrá aspirar a un desempate con Chicago si gana Chacarita. En cambio, si el otro encuentro termina igualado o con victoria del Torito, Patronato perderá la categoría.