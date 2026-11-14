Pudimos vivir la experiencia de ir al encuentro del Papa León XIV con la Iglesia en Argentina. Cuesta poner en palabras todo lo vivido esos días, traemos muchas imágenes guardadas en el corazón, sonidos, música, oración, sonrisas, mates, miradas, silencios.

Porque todo eso hemos podido vivir en esos dos días que parecieron muchos más. El viaje comenzó con el Encuentro del Papa León con los jóvenes, un momento de fiesta y a la vez de profunda oración, donde el Papa nos invitó tomando las palabras de Francisco: “Todos, todos, todos”, para motivarnos y ayudarnos a repensar que significa hoy ser discípulos de Jesús, y esto es posible como el mismo lo dijo: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

Luego viajamos a Luján, donde nos esperaba una caminata de 10km hasta Basílica, lo hicimos junto a otros, cantando, rezando… y con el corazón llego porque veníamos de ese momento de oración tan significativo. Allí en Luján nos conmovió el estar en la Basílica, ver la Virgen y además que sea el Papa quien presida la Eucaristía, un regalo de Dios.

Ha sido una experiencia de Iglesia, muy fuerte, muy real, muy palpable. ¡Qué lindo es ser familia, es ser Iglesia! ¡Qué lindo es poder vivir como nos pidió Jesús y como decía el lema: ¡Vayan y anuncien! Hoy nos toca a nosotros evangelizar, llevar la Buena Noticia a TODOS. Pudimos comprobar en estos días, lo lindo y lo grande que se puede ser y hacer, cuando amamos más, pero sobre todo cuando nos dejamos amar por Dios.

Pastoral Universitaria y jóvenes de Gualeguaychú que participamos en el encuentro con el Papa León XIV