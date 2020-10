Al igual que el club Unión, vecinos del oeste quieren recuperar un terreno de Baggio

Semanas atrás, se sentó un interesante precedente. Unas 200 personas quisieron usurpar un terreno de la firma Baggio, ubicado en España y Guillermo Saraví, en la zona sur de Gualeguaychú. El predio fue desocupado y finalmente fue cedido al club Unión del Suburbio para concretar actividades deportivas.

En la zona oeste comenzó a darse la misma discusión: ¿Qué pasa con los terrenos que nadie utiliza y que muchos necesitan?

ElDía conversó con Lucas Otero y Catriel Villarreal, quienes viven en la zona desde hace 12 y 30 años, respectivamente.

Contaron que el enorme predio siempre fue “un campito muy tupido; luego Baggio lo cedió a la Municipalidad para que haga un espacio deportivo. En ese momento se hizo una cancha, pero sólo se pusieron cuatro arcos y nada más. Fue muy por arriba pero no se avanzó en eso”.

En esas gestiones de traspaso, no se hizo ningún playón, ni se cercó el espacio, ni tampoco se colocaron luminarias.

Catriel explicó que los vecinos usan y transita mucho el lugar y hasta algunos autos cruzan con sus autos por el lugar.

Entre los 3 barrios (Francisco Ramírez, Arturo Illia y Eva Perón) suman casi mil viviendas; y si se calculan unas 4 personas por casa, estamos hablando de unas 4 mil personas que podrían utilizar este espacio, destacaron los jóvenes que encabezan el proyecto colectivo.

Detallaron que los barrios cuentan con viviendas con muy poco espacio, “por lo que todos necesitamos este lugar. Yo construí bancos con madera y hierro y lo primero que me dijeron era que me los iban a robar, pero eso no pasó”, dijo Catriel.

Para profundizar y avanzar en su proyecto, plantaron árboles; algunos cítricos, paltas y otras cosas. Catriel fue a pedir árboles a la Municipalidad y según sus propias palabras: “me volví con muchas promesas pero las manos vacías y decidí ponerme a plantar semillas, así que esperé 4, o 5 años”.

“También nos encargamos de cortar el pasto y mantener porque la gente siempre piensa que si está tupido y no está iluminado, va a pasar algo”, aseguró.

“No necesitamos ni iluminación, ni tachos de residuos, porque lo que uno trae, se lo tiene que llevar de nuevo; lo que sí queremos es sumar los tachos grandes para poder dejar separados los residuos domiciliarios. Es increíble que los empleados de Higiene Urbana todavía tengan que estar arrastrando bolsas”, reflexionó Villarruel.

Los jóvenes que impulsan esta idea comunitaria se contactaron con la administradora de los terrenos y quedaron en continuar el diálogo y acercarle el proyecto más detallado. “Hubo muy buena comunicación”, aseguraron a ElDía.

“Queremos concientizar; no hay que podar todo, porque el espinillo es autóctono y también tiene sus propiedades. Además, acá crece llantén carqueja y manzanilla, por lo que queremos mantenerlo y hacer un campito para la gente”, resumieron.

Otras problemáticas

Lucas y Catriel contaron que en la zona molestan las motos que andan a gran velocidad adentro del barrio y explotando los escapes; “también tenemos problemas con el Boulevard Martínez que supuestamente está asfaltado hace años y nosotros no podemos ni abrir las ventanas de la tierra que vuela. Otra de las problemáticas es una enorme zanja que divide el gran terreno con el Boulevard. Allí queda el agua estancada por días”, por lo que los vecinos solicitaron una urgente obra de entubado y un puente peatonal para evitar accidentes en la zona que es muy transitada por autos, camiones y colectivos.