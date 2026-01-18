Tras acordar su llegada a Juventud en los últimos días de 2025 y sumarse al plantel en los primeros del 2026, Alan Murialdo tuvo su estreno con la camiseta del Decano el domingo pasado, en un encuentro determinante frente a Defensores de Pronunciamiento. El equipo dirigido por Miguel Fullana estaba obligado a ganar por al menos dos goles para forzar la definición por penales.

Y, a los 40 minutos del segundo tiempo, el conjunto albiceleste se imponía por esa diferencia, pero el partido fue suspendido tras agresiones de dos jugadores del elenco visitante. Días después, el Tribunal de Disciplina dio por ganada la serie al elenco de Gualeguaychú debido a los hechos de violencia provocados por su adversario.

Murialdo, que no jugaba oficialmente desde noviembre tras finalizar su vínculo con Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Federal “A”, fue titular en su debut. Ante la necesidad de revertir el resultado, sus 1,94 metros se transformaron en una referencia constante para sus compañeros, que lo buscaron con pelotazos y centros, aunque no logró contar con situaciones claras para exhibir su capacidad goleadora.

“Gracias al gran grupo que hay en Juventud me sentí muy cómodo en el debut. Las sensaciones fueron muy buenas, aunque a veces apostamos al juego directo hacia mi posición. En las categorías del ascenso suele buscarse saltear el mediocampo y ganar la segunda pelota en campo rival”, expresó el delantero de 33 años.

Sobre el desarrollo del encuentro ante el Depro, Murialdo destacó el crecimiento del equipo en el complemento: “Creo que en el segundo tiempo intentamos jugar un poco más. A veces es difícil generar situaciones cuando un equipo con ventaja se defiende con casi todos sus jugadores. Sabíamos que ellos iban a bajar el ritmo y que nosotros debíamos arriesgar más, y eso fue lo que hicimos en la segunda mitad. Gracias a la insistencia llegaron los goles”.

La llegada del atacante generó expectativa en los hinchas del Decano, que recuerdan su paso por Racing de Córdoba, donde logró el ascenso a la Primera Nacional en 2022 y le convirtió dos goles a Juventud Unida, uno de ellos un tanto desde media distancia y de media vuelta en el triunfo 3 a 0 en Gualeguaychú.

“Me sumé a este equipo porque estoy convencido de que tenemos el potencial para ascender. No tengo dudas de que vamos a luchar hasta el final. Quiero contribuir con goles para cumplir el objetivo del club y ayudar a que Juventud regrese al lugar que se merece”, afirmó.

"Cerrar una eliminatoria fuera de casa cambia mucho, porque no tenés el aliento del público, pero este grupo se caracteriza por el carácter y por ser protagonista en todas las canchas".

Por último, el atacante cordobés, que se perfila como titular ante Sanjustino en el partido de ida de las semifinales, se refirió al condicionante de definir la serie como visitante: “Cerrar una eliminatoria fuera de casa cambia mucho, porque no tenés el aliento del público, pero este grupo se caracteriza por el carácter y por ser protagonista en todas las canchas. Primero vamos a intentar ganar de local y sacar la mayor diferencia posible, para jugar la revancha con más confianza”, concluyó.