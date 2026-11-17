A cinco días de la final de Copa Sudamericana que Boca Juniors afrontará ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, se encendieron las alarmas en el predio boquense de Ezeiza por la molestia que sufrió uno de los titulares indiscutidos para Rodolfo Arruabarrena. Milton Delgado no pudo terminar el entrenamiento matutino de este martes junto al resto de sus compañeros y se sometió a estudios para descartar una posible lesión.

Desde ESPN informaron: “Hay un jugador titular que hoy no pudo terminar la práctica y por cuestiones de precaución lo mandaron a hacerse estudios. Ese jugador es Milton Delgado. A (Lautaro) Blanco también le hicieron estudios, es para descartar cualquier tipo de cosas y ver dónde están parados. Con (Santiago) Ascacibar pasó lo mismo y terminó jugando ante Banfield. Falta un entrenamiento más en Buenos Aires”.

La información que circuló hasta el momento sobre el supuesto esguince de rodilla grado 1 de Delgado es extraoficial y no existió parte médico de parte de Boca que la confirmara. Lo mismo había ocurrido anteriormente con una molestia en la misma articulación de Ascacibar previo al último partido ante Banfield por Copa Argentina, donde el Ruso estuvo en duda hasta última hora y finalmente disputó los 90 minutos, al igual que un teórico desgarro de Leandro Paredes justo antes de la revancha contra Vasco da Gama en Río de Janeiro.

Milton Delgado, entre algodones por una molestia en una de sus rodillas (REUTERS/Rodrigo Valle)

Delgado es uno de los futbolistas que más utilizó Arruabarrena durante su ciclo. Disputó los últimos 12 cotejos oficiales de forma consecutiva y completó los 90 minutos en los últimos siete. Además, estuvo presente en 23 de los 28 encuentros que protagonizó el Xeneize en todas las competiciones desde el arribo del Vasco como entrenador (fue preservado en el empate ante Newell’s en Rosario por el Clausura y en septiembre se perdió una seguidilla de cuatro duelos por lesión).

Además, su nivel fue tan superlativo en el último tiempo que estuvo entre los destacados en la victoria superclásica contra River en la Bombonera y es seguido por Lionel Scaloni para la selección argentina, a la que habría sido convocado de no haber sido por la estrecha agenda de su equipo, motivo por el cual el estratega de la Albiceleste decidió prescindir de su llamado al igual que el de Leonel Flores.

En la conferencia de prensa posterior al 3-0 ante Banfield por Copa Argentina, Arruabarrena hizo referencia al desgaste que arrastra su plantel en las últimas semanas, teniendo en cuenta que rotó poco y apeló a lo mejor que tenía a disposición en cada match. “Es difícil volver a tener una semifinal después de ganar un título hace cuatro días. Hay que insistir en tener esta mentalidad y hambre. Es difícil, pero los chicos están muy metidos y los resultados van ayudando. Tenemos un trajín físico, pero lo importante es que estemos bien de la cabeza. Ahora tendremos una semana para pensar en la final de la Sudamericana, y trataremos de darle una alegría a nuestra gente”, señaló el Vasco.

Boca ya se adjudicó el título de Tabla Anual, definirá este sábado el de Sudamericana y el próximo miércoles 25 de noviembre disputará los octavos de final del Clausura contra Independiente Rivadavia en la Bombonera, mientras aguarda por la confirmación de fecha y sede de la final de Copa Argentina ante Platense. El cuerpo técnico cuidó a Lautaro Blanco en Mendoza ante el Taladro y también sigue con lupa los casos de Ascacibar y Paredes, dos futbolistas también considerados titulares que presentaron diversas dolencias en los últimos días y buscarán llegar al 100% para el próximo objetivo: la coronación a nivel internacional en Colombia.

Fuente: Infobae