Una veterinaria de Concepción del Uruguay realizó un llamado de alerta a la población luego de que se registraron casos de intoxicación en perros por el veneno de un sapo.

Según informaron desde Dr. Vet, los profesionales atendieron dos casos de urgencias el domingo por la noche. El primero de ellos fue la muerte de un perro Dachshund, conocido popularmente como “Salchicha”.

“Lamentablemente, llegó sin vida a la clínica y no se pudo hacer nada”, indicaron. No obstante, pocos minutos después, la misma familia se comunicó para informar que otra mascota tenía los mismos síntomas.

Se trataba de una perra Pitbull que presentó “convulsiones, desorientación, pupilas dilatadas (midriasis), taquicardia y taquipnea (respiración y latido cardíaco acelerados), mucosas hiperemicas (rojas) y hipertermia (temperatura de 41 °C)”.

El sapo, el responsable de las intoxicaciones

La familia comenzó a buscar sustancias que podrían haber envenenado al animal y en su patio hallaron un sapo de grandes dimensiones, cuya bufotoxina habría sido el desencadenante de la situación.

De acuerdo a las fotos compartidas, el animal sería de la especia Rhinella marina, comúnmente conocida también como “Sapo de Caña”. Se trata de un especimen grande, de color pardo amarillo, mezclado con verde.

“No es el sapo común que vemos generalmente en nuestros patios, son más de zonas del norte, tropicales, pero a partir de este caso hemos recibido fotos de varios vecinos que los vieron en sus casas”, agregaron desde la veterinaria.

Cómo es el veneno del “Sapo de caña“

“El veneno sale de unas glándulas que poseen arriba y detrás de los ojos, de consistencia lechosa y blanquecina y puede ser expulsada a distancia hacia ojos, nariz y boca del animal”, explicaron.

Además, comentaron que este tipo de animales pueden llegar a crecer hasta los 20 centímetros.

Qué hacer en caso de envenamiento

“Ante el contacto de tu mascota con sapos, lo primero, es lavar bien con agua boca y ojos, para evitar que siga entrando veneno a tracto digestivo, y asistir rápido a las veterinarias. El veneno puede matar en minutos. Hace poco hubo un caso en Urdinarrain, en el que tres perrito murieron al salir al patio y entrar en contacto con este tipo de sapo”, indicaron.