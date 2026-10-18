La Selección argentina tendrá una baja clave para los amistosos de noviembre ya que Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura en el maxilar y no estará presente con el equipo en la próxima fecha FIFA.

Por este motivo, el arquero quedó descartado para jugar los partidos de la Selección, contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

La ausencia del guardameta le abrirá la puerta a otros arqueros que vienen peleando el puesto. Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso son los principales candidatos para disputar los partidos amistosos.

“Dibu” fue operado de urgencia en Londres tras el duro choque de cabezas que protagonizó con Jarrad Branthwaite en el partido entre Chelsea y Everton. Luego de ser retirado en camilla con cuello ortopédico y asistencia de oxígeno, la intervención quirúrgica se realizó con éxito, según informó su club.

Las primeras estimaciones médicas tras una cirugía de reconstrucción o fijación maxilofacial ubican el tiempo de inactividad entre cuatro y seis semanas (alrededor de 40 a 45 días). La clave principal radica en que el hueso necesita un período estricto de cicatrización y consolidación, además del tiempo que le demande alimentarse con normalidad y recuperar masa muscular.

Las primeras estimaciones médicas tras una cirugía de reconstrucción o fijación maxilofacial ubican el tiempo de inactividad entre cuatro y seis semanas (alrededor de 40 a 45 días). (Foto: Reuters)

Para tomar dimensión del cuadro que atraviesa el campeón del mundo, basta con repasar antecedentes similares en la elite deportiva donde las lesiones faciales obligaron a largos parates y al uso de máscaras protectoras de carbono.

Uno de los casos más recordados en la Premier League fue el del defensor Jan Vertonghen, quien tras una conmoción y fractura facial debió estar casi dos meses inactivo, o el antecedente del delantero Víctor Osimhen en el Napoli, quien tras sufrir múltiples fracturas en el pómulo y maxilar estuvo tres meses afuera de las canchas y adoptó su icónica máscara protectora para poder competir.

Victor Osimhen, el jugador nigeriano que sufrió la misma lesión que Dibu Martínez y hoy usa una máscara para jugar. (REUTERS/Umit Bektas)

Si bien el propio Dibu envió un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales desde la clínica asegurando que “en unas semanas volvemos”, el cuerpo médico del Chelsea sabe que acelerar los plazos sin la masa ósea completamente soldada significaría asumir un riesgo innecesario ante un eventual nuevo golpe involuntario.

Con “Dibu” afuera de las canchas, Chelsea deberá apelar a su arquero suplente Mike Penders para afrontar la seguidilla de partidos por la Premier League y las competencias europeas.

Si la consolidación del hueso avanza sin contratiempos y los especialistas dan el visto bueno, se prevé que el argentinos pueda reaparecer de manera oficial durante los primeros días de diciembre, probablemente utilizando una máscara moldeada en fibra de carbono diseñada a medida.

Fuente: TN