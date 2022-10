Malas noticias en la selección argentina. En medio de la incertidumbre por las molestias físicas de Lionel Messi y Paulo Dybala, este martes Ángel Di María dejó una imagen preocupante en el partido entre la Juventus y Maccabi Haifa por la cuarta fecha de la Champions League. El zurdo de 34 años se retiró dolorido del campo de juego cuando iban apenas 22 minutos de partido.

Fideo sintió una molestia en la pierna derecha cuando corría hacia el balón en la mitad de la cancha y de inmediato frenó su carrera, levantó la mano y pidió que lo sustituyeran. Esto ocurre cuando queda casi un mes para el inicio del Mundial de Qatar.

En la jugada se ve claramente cómo Di María siente lo que podría ser un tirón en el posterior derecho. Hasta el momento, no hay ningún parte médico de la Juventus con respecto a su cuadro que dejó al ex jugador del PSG entre lágrimas en el banco de los suplentes después de abandonar el campo. Además, en el entretiempo también salió Leandro Paredes, aunque el volante central habría sido sacado por una decisión táctica del entrenador ante la necesidad de revertir el 0-2 en contra que sufrió en la etapa inicial.

Lo cierto es que todo esto ha encendido las alarmas en la selección argentina. Es que en una semana han sido tres los jugadores que habitualmente son llamados por Lionel Scaloni los que han tenido inconvenientes físicos. Uno de ellos es nada menos que Lionel Messi, quien tras salir frente al Benfica por voluntad propia la semana pasada y ausentarse del partido frente al Reims por la Ligue 1, no se entrenó con el grupo en la sesión de este lunes y no jugará con el PSG el duelo por la Champions League de hoy. La Pulga tendría un problema en uno de los gemelos, aunque aún no hubo un parte médico que de detalles sobre su cuadro.