La situación epidemiológica de la sífilis en la provincia de Entre Ríos muestra una curva ascendente. Según los datos del Boletín Epidemiológico Nacional N°803, la provincia pasó de reportar 623 casos en 2024 a un total de 1.029 casos confirmados en 2025. Este incremento representa una suba del 65,1% en tan solo doce meses, elevando la tasa de incidencia local a 84 casos por cada 100.000 habitantes.

Un fenómeno nacional con impacto local

El informe destaca que Entre Ríos no es ajena al contexto país donde la enfermedad alcanzó su techo histórico. El documento oficial señala que "en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento, con un total de 46.779 casos notificados a nivel nacional. Este número representa un aumento del 75,6% respecto de 2022 y confirma la consolidación de una tendencia en ascenso".

Si bien la provincia pertenece a la zona Centro, la cual concentra el 60% del total de casos del país, Entre Ríos mantiene tasas por debajo del promedio regional (109,4), aunque la velocidad del crecimiento reciente puso en alerta a las autoridades sanitarias.

El perfil de los afectados

Al analizar los datos, el informe explica: "La mayor carga de enfermedad se concentró en personas de entre 15 y 39 años, representando un 76% del total de casos. [...] El análisis muestra un perfil epidemiológico claramente concentrado en personas jóvenes, con un marcado predominio de mujeres".

Específicamente, las tasas más altas se observan en el grupo de 20 a 24 años, donde la incidencia en mujeres es significativamente mayor que en varones, una tendencia que se invierte recién a partir de los 50 años.

Causas y estrategias

Desde el Ministerio de Salud de la Nación indican que este aumento en las cifras no solo responde a una mayor circulación de la bacteria Treponema pallidum, sino también a una búsqueda activa y mejores registros.

"En algunas jurisdicciones, los incrementos en la notificación se vinculan con la ampliación de las estrategias de testeo —particularmente mediante la incorporación o expansión del uso de pruebas rápidas— lo que aumenta la accesibilidad al diagnóstico".

Ante este panorama, se reforzaron las líneas de acción centradas en la descentralización del testeo y el abastecimiento de penicilina benzatínica, único tratamiento efectivo para interrumpir la cadena de transmisión y prevenir la sífilis congénita. (