El presidente Alberto Fernández señaló que los datos de la economía argentina son "muy auspiciosos", destacó el trabajo del ministro Sergio Massa y aseguró que los cambios de valor del dólar paralelo responden a "un juego político".



Aseguró que los datos de la economía son "muy auspiciosos" y consignó que Argentina "va a terminar el año con un crecimiento cercano al 6%".



"Los datos de empleo dicen que estamos creciendo a un ritmo de 0,5% mensual en empleo registrado", detalló el mandatario y subrayó: "Estamos hablando de casi un millón 700 mil trabajos creados, muchos informales. Esto hay que corregirlo. Pero los datos de la economía son muy auspiciosos contra todo pronóstico".



También destacó el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, que "ha hecho un trabajo encomiable" y "ha encontrado soluciones a problemas de difícil solución".



"Fue capaz de ir sacando soluciones, por ejemplo el dólar soja. Está claro que nos hubiera encantado que los productores liquidaran su producción al precio que teníamos previsto pero no lo hacían y Argentina necesitaba esos dólares para seguir produciendo", afirmó Fernández.



En esa línea, aseguró que Massa "ha demostrado habilidad práctica para encontrar soluciones" y comparte con él la mirada de que el déficit fiscal es "malo" y que no es un factor que corresponde necesariamente a la "derecha" o la "izquierda" del espectro ideológico.



El mandatario rechazó el déficit fiscal porque "cuando uno gasta más que lo que tiene lo resuelve con endeudamiento o emisión", dijo.



Además, se refirió a la suba del dólar paralelo de los últimos días y lo asoció con "un juego político".



"Hay un juego político que cada dos por tres aparece. Cuando Cristina (Kirchner) es condenada, cuando dice que no va a ser candidata hacen subir los bonos, cuando se encuentran que diciembre termina con la alegría que nos dejó la selección nacional, cuando ha empezado a haber un proceso de moderación de la inflación", señaló.

El mandatario indicó que "hay que morder los dientes y dejar pasar" y consideró que hay "una lenta desaceleración de la inflación", marcó Fernández.



El jefe de Estado llamó a hacer "un plan de desarrollo integral" para el país a diez años.



"Hagamos un plan de desarrollo de la Argentina integral. Ahora el norte tiene la riqueza que el mundo está reclamando. El centro sigue teniendo la riqueza agropecuaria, ¿por qué no la convertimos en agroindustria? El sur tiene gas, la energía de transición que el mundo demanda", señaló.



La Corte perdió "criterio de justicia" y vaticinó victoria del FdT en 2023



Por otra parte, Fernández renovó sus críticas a la Corte Suprema por la medida cautelar dictada a favor de la ciudad de Buenos Aires y advirtió que el máximo tribunal "perdió todo criterio de Justicia", a la vez que vaticinó una victoria electoral del Frente de Todos (FdT) en 2023 porque, dijo, "ningún pueblo se suicida".



El mandatario confirmó también que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar temas como la "moratoria previsional" y distintas "alternativas" que se evalúan junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.



En una entrevista con el canal C5N, el mandatario consideró que la Corte "perdió todo criterio de Justicia".



"La Corte beneficia a un sector de la política argentina. Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas y las condena injustamente", evaluó.



El Presidente remarcó la necesidad de "hacerle entender a la gente que el Poder Judicial es muy importante dentro del sistema republicano".



Al hacer referencia al proyecto oficial de reforma del máximo tribunal, Fernández indicó que tenía una "idea más atractiva de federalizar" la Corte con "25 miembros", para garantizar que "todo el país estuviera representado".



"Pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros sino de Estado de derecho", completó.



También aclaró que la "solución" que tiene para cumplir con la medida cautelar a favor de la Ciudad por la coparticipación es "pedirle al Congreso que le amplíe el Presupuesto, que le diga de dónde saca los recursos o si pone impuestos nuevos, si paga menos Tarjeta Alimentar o menos AUH".



"La única forma es con un remanente del Presupuesto que se puede afectar al cumplimiento de lo que la Corte pide, para que vean mi buena voluntad de no levantarme contra el Poder Judicial", insistió.

Por otro lado, apuntó contra la oposición que, según dijo, quiere "llevar al Presidente y al país a un callejón sin salida", y puso como ejemplo el tratamiento que Juntos por el Cambio (JxC) hizo de cuestiones como las vacunas contra el Covid y la suba del dólar blue.



"Lo que he debido vivir yo con esta oposición pocos presidentes lo han vivido", planteó Fernández.



"Hicieron todo lo posible -enumeró-: tambalear el dólar, jugaron con el dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen", cuestionó.



Tras advertir que "la decadencia" que atribuye a la Justicia es "el resultado de Cambiemos en el poder y de JxC en la oposición", el mandatario pidió además la profundización de las investigaciones en causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri o de otras autoridades del Gobierno de Cambiemos.



"Estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el Correo, en la toma de la deuda, en la venta de las acciones de la empresa de Autopista del Sol y en el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado", dijo y añadió: "Yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer".



En esa línea, señaló que desde JxC "construyeron esta Justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condenara a las personas antes de que la Justicia se decida y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque".



Por eso reiteró que el objetivo que persigue en su gestión es lograr "un país más justo e igualitario, que tenga una Justicia digna de una república, y no que se llenen la boca hablando de la república y se soporte a estos jueces".



En el plano electoral, vaticinó una victoria del FdT y resaltó: "Somos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo va a repetir dos veces la misma historia".



También aseguró que el candidato del FdT para las próximas elecciones será "el que reúna las mejores condiciones" y señaló que quien se quiera presentar a las PASO dentro del oficialismo podrá hacerlo, y consultado sobre si se presentará para la reelección, respondió: "No estoy pensando en eso".



"Mi primera preocupación es que el FdT gane las elecciones. Mi preocupación no es la reelección. El FdT va a ganar. Están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como Gobierno y están empezando a darse cuenta de que somos un gran pueblo", remarcó.



Por último, Fernández reiteró su "compromiso" con el caso de la dirigente social Milagro Sala y definió como "absolutamente abusivo" el trato que ella ha recibido por parte del Poder Judicial.



"Todos conocen el nivel de compromiso que he tomado. Fue un proceso que demoró casi 7 años en tener sentencia definitiva y vivió todo el proceso encarcelada. Es absolutamente abusivo", señaló.