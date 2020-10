Alberto Fernández anunció restricción de circulación en departamentos del interior

“Tenemos que restringir la circulación. Tenemos que evitar al máximo las reuniones sociales. Durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la circulación en las calles. Va a tener vigencia hasta el 25 de octubre”, anunció el Presidente.

Luego, Alberto Fernández se corrigió y mencionó que se realizarán restricciones en departamentos de 18 provincias: "En una charla por zoom que tuve ayer con los gobernadores de todo el país les propuse este mecanismo. Vamos a disponer, en distintos departamentos de 18 provincias, una disminución intensa de la circulación de personas. Le pido a cada argentino y argentina que comprendan la dimensión del problema. Veo igual que ustedes que vivimos sometidos a un ametrallamiento que nos hace creer que no es necesario todo esto. Necesitamos de gobiernos que confluyan, conjunta y mancomunadamente, con ciudadanos y ciudadanas que entiendan el momento que se vive”, anunció el presidente.

Aun el gobierno no brindó información sobre las provincias afectadas ni tampoco las localidades, pero si dio a conocer que Entre Ríos junto a otras cinco provincias no está alcanzada por las nuevas restricciones, por lo que no se afectarán las habilitaciones actuales de Gualeguaychú.