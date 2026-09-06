El expresidente Alberto Fernández cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su postura frente a la situación de las Islas Malvinas y rechazó la interpretación que, según sostuvo, hizo el actual mandatario de recientes declaraciones de Donald Trump.

“No dijo eso Donald Trump, es lo que quiere Milei que nosotros digamos que dijo”, afirmó Fernández al ser consultado por la posición del expresidente estadounidense respecto de la soberanía del archipiélago.

En ese contexto, Fernández también se refirió en declaraciones a Radio con Vos, a las versiones sobre un eventual refuerzo de la presencia británica en las islas y apuntó contra la política de Defensa de la actual administración.

“No, que no se preocupe por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada”, sostuvo el exmandatario, antes de cuestionar la adquisición de aviones de combate realizada durante la gestión de Milei.

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El expresidente hizo especial énfasis en la compra de los 24 aviones F-16 a Dinamarca y Estados Unidos y puso en duda las condiciones de la operación. Según Fernández, se trata de aeronaves antiguas que llegaron al país sin parte de la tecnología utilizada por la OTAN.

En ese sentido, reclamó que la adquisición sea investigada y calificó la operación como un “desfalco”, una acusación que deberá ser analizada en función de la documentación y los organismos correspondientes.

Por último, Fernández volvió a cargar contra Milei y cuestionó su desempeño al frente del Poder Ejecutivo. “Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan diletante, tan absurdo, tan ridículo”, expresó.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate por la cuestión Malvinas y de las discusiones sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas.

Fuente: Agencia NA