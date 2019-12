plaz "Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo", cantaba el público. Luego, a las 20.13, tomó la palabra la ex presidenta. "El coraje no se prueba en el poder, se prueba en la adversidad y en el llano", dijo CFK, quien reivindicó el mensaje de Fernández en la Asamblea Legislativa. Y añadió: "Presidente, confíe siempre en su pueblo".