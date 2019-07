Alberto Fernández dijo que aumentará 20% las jubilaciones

Fernández señaló que “Macri el día que apagó el consumo, mató a la economía y hay que volver a encenderla reactivando el consumo. ¿Cómo se resuelve? Poniendo plata en los bolsillos de los que trabajan y en los jubilados”.

En ese marco, el precandidato presidencial que lleva de vice en su boleta a Cristina Kirchner aseguró: “El 10 de diciembre voy a recomponer sus salarios y voy a recuperar jubilaciones”. Agregó que tomará esa medida porque “no hay otro modo” de volver a poner en funcionamiento la economía y precisó que aumentará “un 20 por ciento las jubilaciones”.

Fernández señaló que “todo lo demás es una ficción teórica” y cuestionó el discurso del oficialismo: “Es lo que estamos viviendo, donde la economía se cae todos los días, la gente se empobrece y Macri sigue diciendo que está luchando contra la inflación. A los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias”. Apuntó también que buscará "un acuerdo concertado para que no repercuta sobre los precios" y les pedirá "a los empresarios y a los sindicatos que hagan un esfuerzo".

El precandidato expuso también que a “la inflación no logran contenerla, la pobreza aumenta todos los días, el desempleo no para de crecer y el cierre de empresas no para. Todos los días hay una nueva empresa o nuevo comercio paralizado cerrado eso es lo que nos está pasando”.

Fernández señaló que el dinero que se paga en tasas de interés serviría para darles tranquilidad a los jubilados. "¿Quiénes ganan este sistema?”, se preguntó Fernández y a continuación dio la respuesta: “Los que compran LELIQ, los bancos, las empresas distribuidoras de energía. ¿Quién gana? No gana nadie, la verdad, y todos los datos que tenga la economía te muestran que la actividad económica va para abajo el año que viene.” En esa línea, advirtió que “permanentemente” se fugan divisas del país por la política económica de Macri y que “a cambio pagamos tasas exorbitantes que impiden el desarrollo argentino".

En cuanto a las diferencias entre la elección actual y la de 2015, Fernández analizó que “en aquel entonces Macri era una expectativa y ahora es una realidad”. “Ya nadie cree que puede hacer lo que dijo que iba a hacer, lo único que se verifica todos los días es que los datos de economía son absolutamente negativos para la gente”, añadió.