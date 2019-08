Alberto Fernández: "El dólar a $60 está en un valor razonable"

"Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando", aseguró en diálogo con radio Mitre.

En las últimas horas, uno de los referentes económicos que trabaja con Fernández, Emmanuel Álvarez Agis, dijo que el dólar a 60 pesos está bien. "Yo estoy de acuerdo con ese nivel", ratificó el candidato.

En la rueda del miércoles, la divisa norteamericana cerró a $63 para la venta en el Banco Nación.

En este sentido, Fernández contó que durante la charla telefónica que mantuvo con el presidente Macri, le pidió "tratar de preservar las reservas".

"El último informe del Fondo –de hace 20 días– habla de que podrían quedar hacia diciembre 6 mil millones de dólares de reservas netas. Y eso me alarmó mucho porque en este proceso podría significar un deterioro mayor", añadió.

Alberto Fernández

Al mismo tiempo, Fernández destacó la importancia de que se haya abierto un canal de diálogo con Macri, con el que habló ayer telefónicamente. "Los argentinos tienen que saber que todo lo que pueda ayudar voy a ayudar. Pero el Presidente tiene que ocuparse de gobernar", dijo.

Fernández dijo que el Presidente está en un dilema y lo entiende: tiene que ver si va a prevalecer el candidato o el Presidente. "La situación es tan delicada que le pido al Presidente que prevalezca el Presidente, se lo pido por favor, porque sino podemos complicar todo muchos más", advirtió.

"Entiende la dimensión del problema y que el Presidente está en un lugar incómodo, pero todos queremos que la situación se tranquilice, los mercado se calmen, la especulación desaparezca y podamos volver a poner un poco en orden la la economía", enfatizó.

La grieta

Los antecedentes del último mandato del kirchenrismo "Una de las cosas con las que tenemos que terminar es con el debate de los buenos y los malos. Tenemos que terminar de revisar el pasado porque si miramos sólo el pasado, sólo tenemos miedos", opinó.

"Lo que yo les propongo a los argentinos no es volver a establecer un sistema del pasado. Yo propongo construir algo nuevo, hacerse cargo de los problemas, enfrentarlos y asumirlos", añadió.

Fernández también le envió un mensaje a los mercados: "Yo vengo acá a buscar algo nuevo, a empezar algo nuevo, no a fundar la Argentina. No vengo a restablecer un sistema del pasado. Además, yo he sido crítico de ese sistema del pasado. Yo vengo a tomar lo bueno de aquella época, lo que se hizo bueno de esta época y tratar de ver cómo seguimos adelante".

Venezuela

Finalmente, el candidato a presidente del Frente de Todos, criticó las comparaciones con Venezuela. "Cuando nos dicen que podemos ser Venezuela, yo me asombro. He sido crítico de la gestión de Maduro, no de ahora, y desde entonces estoy preocupado y ocupado por ese problema", señaló.

"Yo no sé cuál es mi historia personal que me vincula a algo parecido a la economía venezolana: no lo entiendo, no tengo nada que ver con eso. En 130 años de la Argentina hubo 5 años consecutivos de superávit fiscal y comercial: fueron los 5 años que fui jefe de Gabinete", concluyó. (Fuente: Infobae)